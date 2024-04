Un coloris dépareillé pour la Ja 1

Ja Morant a retrouvé les parquets mercredi soir après trois semaines d’arrêt suite à sa sortie controversée à Denver dans un club de strip-tease. Le meneur de Memphis aura désormais le loisir de porter à nouveau sa nouvelle chaussure signature, la Ja 1, qui a été dotée d’un nouveau coloris dépareillé.

La chaussure droite est habillée d’une tige bleue reposant sur une semelle extérieure rouge et inversement sur la chaussure gauche, avec une tige rouge et une semelle extérieure bleue. La paire est complétée de finitions en noir comme sur le « Swoosh », et la semelle intermédiaire pailletée en rouge.

Baptisé « Mismatch », ce nouveau coloris de la Ja 1 pourrait sortir au cours de l’été, au prix de 110 dollars.

(Via NiceKicks)

