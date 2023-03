Une Air Jordan 11 Low pour le 1er avril

La Air Jordan 11 Low « Cherry » avait permis à Jordan Brand de terminer l’année 2022 en beauté. La paire est de retour pour le printemps avec un coloris « Cement Grey » un poil plus sobre.

La base de la tige est à nouveau en « Cool Grey » tandis que la partie en mesh ressort en blanc. L’ensemble repose sur une semelle en blanc et bleu translucide. Sa sortie est prévue pour le 1er avril avec un prix annoncé à 190 dollars.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Lebron NXXT Gen 1984, destinée aux amateurs de jeu rapide et de changements de direction. Ce dernier coloris intitulé 1984 rend hommage à l’année de naissance du King et tire son inspiration de la « Old Gen ». Livraison et retours gratuits dès 80€ d’achat.