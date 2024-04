La progression de Shaedon Sharpe, la priorité de la fin de saison pour Portland ?

Sans Anfernee Simons ni Jerami Grant dans leur cinq majeur, les Blazers avaient réalisé mercredi un petit exploit : gagner sur le parquet du Jazz, vainqueurs de 22 de leurs 35 matchs à domicile cette saison avant le match contre Portland. Un succès inattendu pour mettre un terme à une mauvaise série de six revers consécutifs qui a fortement assombri les chances de « play-in » de la formation de l’Oregon.

Dans ce contexte un peu étrange pour le club, pas encore officiellement éliminé mais néanmoins réaliste quant à ses faibles chances de rejoindre la postseason, à l’image du cas Damian Lillard, Chauncey Billups avait donc décidé de couper la poire en deux : tenter de gagner le match… en s’appuyant sur des jeunes.

Notamment Shaedon Sharpe, promu titulaire sur le poste 2 dans le « backcourt » aux côtés de Damian Lillard qui apportait son habituel volume de jeu XXL en attaque (30 points et 12 passes). Et le rookie canadien ne s’est pas contenté de remplacer numériquement Anfernee Simons dans le cinq majeur : il a même comblé son absence sur le plan statistique en compilant 24 points (9/19) et 3 passes, sans oublier 9 rebonds et 4 interceptions.

« J’ai le sentiment d’avoir plutôt bien joué » jugeait sobrement le jeune voltigeur des Blazers. « J’ai fait ce que l’équipe attendait de moi, à savoir défendre d’un côté, puis scorer et créer du jeu de l’autre. J’ai pris ce que la défense me donnait. »

Un superbe +28 au +/- confirmait le match le plus complet et abouti de sa jeune carrière.

« Ce que je retiens du match, c’est Shaedon » lançait d’ailleurs Chauncey Billups en conférence de presse après la rencontre. « Son match était simplement incroyable. J’ai aimé son agressivité, il a cherché ses tirs très tôt dans le match, et avec régularité. En face, ils l’ont laissé ouvert à plusieurs reprises, et il a puni. Et même quand il manquait des tirs, ça ne me dérangeait pas car son agressivité était toujours au plus haut. »

La fin de saison pour polir son jeu ?

Irrégulier mais toujours intéressant et plaisant à observer en sortie de banc cette saison, l’éphémère joueur de Kentucky s’est ainsi affiché en totale confiance avec ses choix dans l’Utah. « Il est davantage en confiance car il connait et comprend mieux le jeu » ajoutait à ce propos le coach de Portland. « Mais cette confiance ne peut pas être inventée, il ne peut l’obtenir qu’au travers d’une vraie expérience prolongée sur les parquets »

Alors que les Blazers, malgré la victoire dans l’Utah, comptent toujours quatre victoires de retard sur la 10e place de la conférence Ouest avec seulement dix matchs restants, l’opération jeunesse pourrait se poursuivre jusqu’à la fin de la saison au sein du club, et Shaedon Sharpe pourrait en être le grand gagnant…

« Je peux lui expliquer certaines choses aussi longtemps que je veux, ça n’aura jamais le bon impact tant qu’il ne va pas sur le terrain pour commettre des erreurs afin de les rectifier tout seul » concluait ainsi l’ancien « Mister Big Shot », qui semble avouer à demi-mots la possibilité d’ouvrir complètement les vannes de sa rotation ces dix prochains jours. « Il apprend beaucoup dans ces situations. »

Shaedon Sharpe Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 POR 80 22 47.2 36.0 71.4 0.8 2.2 3.0 1.2 1.7 0.5 1.0 0.3 9.9 2023-24 POR 32 33 40.6 33.3 82.4 1.3 3.7 5.0 2.9 2.8 0.9 2.3 0.4 15.9 Total 112 25 44.5 35.0 77.2 0.9 2.6 3.5 1.7 2.0 0.6 1.4 0.3 11.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.