Fred VanVleet regrette l’énergie fluctuante des fans des Raptors

Vendredi prochain, Fred VanVleet et les Raptors accueillent les Pistons. Et l’ambiance au sein de la Scotiabank Arena sera peut-être un poil tendue entre le public local et le meneur de jeu. Ce dernier, plus tôt dans la semaine, s’en est pris à ses propres fans.

« Le public et la ville vont refléter ce qu’on fait. Quand on joue comme de la merde, le public est merdique et vice versa. Quand on joue notre basket, quand on s’y met, quand on met l’énergie et l’état d’esprit qu’il faut, une atmosphère de gagne, on peut tous s’en nourrir », a formulé le joueur de 29 ans, au club depuis 2016.

Cette saison, cette atmosphère peine à s’instaurer chez les Canadiens. Avec un modeste bilan de 35 victoires pour 38 défaites, les hommes de Nick Nurse sont déjà hors course pour atteindre la qualification directe en playoffs. Ils devraient plutôt devoir se contenter d’un « play-in ».

« C’est aussi l’inverse parfois. Le public est très anxieux. On doit faire notre part pour instaurer la bonne atmosphère et le bon type de jeu, et le public suivra. C’est un environnement où il est difficile de gagner quand tout va bien », poursuit le meilleur passeur et deuxième meilleur marqueur de l’équipe.

Avec 23 victoires et 14 défaites, Toronto compte parmi les équipes les plus sérieuses de la ligue à domicile. Ce bilan est certes moins bon que celui affiché l’année du titre, en 2019 (32 victoires – 9 défaites). Mais la Scotiabank Arena affiche l’un des taux de remplissage les plus élevés de la ligue.

Mais à entendre Fred VanVleet, ce n’est pas le nombre qui compte…

Fred VanVleet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 37 8 35.1 37.9 81.8 0.1 1.0 1.1 1.0 1.0 0.4 0.4 0.1 2.9 2017-18 TOR 76 20 42.6 41.4 83.2 0.3 2.1 2.4 3.2 1.7 0.9 1.0 0.3 8.6 2018-19 TOR 64 28 41.0 37.8 84.3 0.3 2.3 2.6 4.8 1.7 0.9 1.3 0.3 11.0 2019-20 TOR 54 36 41.3 39.0 84.8 0.3 3.4 3.8 6.6 2.4 1.9 2.2 0.3 17.6 2020-21 TOR 52 37 38.9 36.6 88.5 0.6 3.6 4.2 6.3 2.3 1.7 1.8 0.7 19.6 2021-22 TOR 65 38 40.3 37.7 87.4 0.7 3.8 4.5 6.7 2.5 1.7 2.6 0.6 20.3 2022-23 TOR 69 37 39.3 34.2 89.8 0.4 3.6 4.1 7.2 2.8 1.8 2.0 0.6 19.4 2023-24 HOU 73 37 41.6 38.7 86.0 0.5 3.4 3.8 8.1 2.5 1.4 1.7 0.8 17.4 Total 490 31 40.4 37.5 86.8 0.4 3.0 3.4 5.7 2.2 1.4 1.7 0.5 15.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.