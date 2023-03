Coupe du monde 2023 : Austin Reaves prêt à jouer pour l’Allemagne

Belle surprise du dernier Championnat d’Europe avec une belle médaille de bronze, l’Allemagne pourrait recevoir un renfort intéressant pour la prochaine Coupe du monde : Austin Reaves ! Une fois de plus décisif cette nuit avec ses 25 points et 11 passes face aux Suns, l’arrière des Lakers possède un passeport allemand depuis un an, et il n’exclut pas de jouer avec son coéquipier Dennis Schroder sous le maillot de la Mannschaft.

« Je suis très intéressé, et j’en ai déjà parlé avec Dennis » avait confirmé Austin Reaves dans Bild. « J’ai eu une longue discussion avec le sélectionneur Gordon Herbert il y a un an. Je suis prêt ».

Spox.com rappelle qu’Austin Reaves a obtenu son passeport parce que sa grand-mère est allemande. Ce site rappelle aussi que le frère d’Austin, Spencer, joue en Allemagne depuis deux ans avec la double nationalité.

Si l’arrière des Lakers est sélectionné, ce serait un renfort intéressant sur les lignes arrières pour une sélection qui s’appuie déjà sur Dennis Schroder et les frères Wagner.