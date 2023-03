Monty Williams également furieux contre les arbitres

Expéditif Monty Williams. Alors qu’un journaliste est en train de poser la première question de la conférence de presse le coach des Suns l’interrompt pour développer le seul aspect qui semble compter à ses yeux à l’issue de la rencontre : la disparité aux lancers-francs dont a souffert son équipe sur le parquet des Lakers.

Sa troupe en a obtenus 20 (15/20 dont 10/12 pour le seul Devin Booker), là où les Californiens en ont shootés… 46 (36/46), leur record cette saison.

« Où avez-vous vu un match avec 46 lancers francs pour une équipe ? Ce n’est pas juste. Je me moque de la façon dont vous le présentez. Cela nous arrive trop souvent. Les autres équipes vont au contact et on ne reçoit pas les mêmes coups de sifflet », s’agace le coach, qui ne s’arrête donc pas sur cette seule rencontre.

Son sentiment se vérifie dans les chiffres puisque Phoenix obtient en moyenne 21 lancers-francs cette saison. Seuls les Spurs et les Warriors en obtiennent moins dans la ligue, là où les Lakers sont n°1 dans cette catégorie avec pas loin de 27 tentatives par rencontre. Phoenix est également l’équipe qui concède le plus de lancers-francs à son adversaire, derrière les Wolves, avec 26 unités en moyenne.

« Je suis lassé d’en parler. Nos joueurs doivent faire leur boulot, on le sait, mais c’est une énorme disparité. Je le répète : 46 à 20. C’est tout ce que j’ai à dire »

Une tendance dont Monty Williams se dit « fatigué. C’est lassant. 46 lancers-francs à 20, avec Devin Booker dans notre équipe. Il en a tirés 12. Notre banc n’a pas eu de lancers. J’en ai assez. Je parle de la même chose depuis un moment. Peu importe l’adversaire. Le dernier match, Shai (Gilgeous-Alexander) a eu 19 lancers-francs. Je suis lassé d’en parler. Nos joueurs doivent faire leur boulot, on le sait, mais c’est une énorme disparité. Je le répète : 46 à 20. C’est tout ce que j’ai à dire », lâche le coach avant de quitter la conférence de presse.

De son côté, Chris Paul se montre plus mesuré en décrivant une feuille de statistiques finale « un peu bizarre ». « Je regarde énormément de basket et on a un gars (Booker) qui va (au cercle) soir après soir et on ne voit pas nécessairement les mêmes coups de sifflet. C’est fou. C’est fou aussi de voir qu’on ne peut même pas parler ou s’approcher des arbitres… », développe « CP3 », selon qui la communication avec les officiels est « horrible ».

En première période, son équipe a shooté 10 lancers, les Lakers 27… « Une fois que le match est maîtrisé en première mi-temps et qu’il y a 20 à 30 lancers d’écart, c’est plus facile pour eux de nous en donner par la suite. Comme Chris l’a dit, je regarde ces matchs tous les soirs, donc je réalise ce qui se passe. Je comprends les intentions des uns et des autres, et j’essaie de me sortir tout ça de la tête pour jouer et être compétitif », formule Devin Booker avec quelques pincettes pour éviter l’amende.