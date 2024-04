Les Hornets assurent l’avenir de Nick Richards

Pivot « à l’ancienne » puisqu’il se concentre d’abord sur la pose d’écrans, le rebond, l’intimidation et les tirs dans la raquette, Nick Richards a prouvé son utilité depuis l’arrivée de Steve Clifford, en se montrant actif dans les fondamentaux du poste. Le départ de Mason Plumlee en cours de saison et la blessure de Mark Williams l’ont replacé dans la lumière, et son activité a convaincu Charlotte de sécuriser son avenir alors que le poste 5 se dirigeait vers la fin de saison en tant que « free agent », arrivant au terme de son contrat rookie.

L’accord porte sur une prolongation de trois ans et 15 millions de dollars, ce qui ressemble à un deal « gagnant-gagnant », puisque les Hornets s’assure de sa présence à moindre coût (5 millions de dollars la saison) avec la perspective de continuer à le développer.

Auteur d’une belle performance face aux « grands » de Cleveland il y a dix jours, Nick Richards tourne par ailleurs à 9.4 points, 9.4 rebonds et 2.4 contres en moyenne sur ses cinq derniers matchs. Nul doute que Charlotte signerait des deux mains s’il parvenait à maintenir ces standards la saison prochaine.

Nick Richards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHA 18 4 44.4 0.0 63.6 0.2 0.4 0.6 0.1 0.4 0.0 0.2 0.0 0.8 2021-22 CHA 50 7 66.7 0.0 69.8 0.7 1.0 1.7 0.3 1.0 0.2 0.5 0.4 3.0 2022-23 CHA 65 19 62.9 100.0 74.9 2.3 4.1 6.4 0.6 2.4 0.2 0.9 1.1 8.2 2023-24 CHA 67 26 69.1 0.0 73.7 2.6 5.5 8.0 0.8 2.6 0.4 1.1 1.1 9.7 Total 200 17 66.1 33.3 73.6 1.8 3.5 5.3 0.5 1.9 0.2 0.8 0.8 6.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.