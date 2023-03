Les images officielles de la Nike Air Foamposite One « Metallic Red »

Comme annoncé cet été, la Nike Air Foamposite One va faire son retour en 2023 ! Et c’est ce coloris « Metallic Red » qui devrait donc ouvrir le bal cet été, avec une tige dont l’empeigne ressort en « mousse moulée », complétée par du cuir noir de qualité supérieure, pour changer de l’habituel nubuck.

On distingue également deux logos « Penny » sur la languette et le talon. L’ensemble repose sur une semelle extérieure translucide. Il faudra encore patienter pour connaître la date de sortie officielle de cette Nike Air Foamposite One « Metallic Red ». Son prix en revanche est attendu autour des 240 dollars.

(Via SneakerNews)

—

