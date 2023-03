Programme du soir | Karl-Anthony Towns et Luka Doncic de retour

À la même heure, le Heat reçoit les Knicks (beIN Sports Max 4) alors qu’il y aura aussi de l’enjeu entre Washington et Denver (00h00), entre Toronto et Indiana (00h00) ou encore entre Chicago et Philadelphie (01h00).

À la même heure, les Wolves célèbrent eux le retour de Karl-Anthony Towns face aux Hawks. La soirée se termine à Los Angeles, avec les Lakers qui reçoivent les Suns (03h00).

Programme complet

00h00 | Washington – Denver

00h30 | Miami – New York (beIN Sports Max 4)

00h30 | Toronto – Indiana

00h30 | Dallas – Golden State (beIN Sports 1)

01h00 | Chicago – Philadelphie

01h00 | Memphis – Houston

01h00 | Milwaukee – San Antonio

01h00 | Minnesota – Atlanta

02h00 | Utah – Portland

03h00 | LA Lakers – Phoenix