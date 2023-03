March Madness 2023 | Le point sur le tableau du « Sweet Sixteen »

Après deux premiers tours passionnants la semaine dernière, marqués par des éliminations prématurées de plusieurs cadors du tournoi comme Purdue (#1), le tenant du titre Kansas (#1), Arizona (#2) ou encore Marquette (#2), la « March Madness » démarre ce soir sa deuxième semaine, après trois jours de pause pour permettre aux 16 équipes encore en lice de recharger les batteries avant d’attaquer la dernière ligne droite.

Les huit rencontres du « Sweet Sixteen », le troisième tour du NCAA, vont ainsi se dérouler lors des deux prochaines nuits. Pour l’occasion, Basket USA vous propose un petit récapitulatif des forces (restantes) en présence, pour chaque région.

Région South

Une région particulièrement intéressante puisque malgré les éliminations au cours des deux premiers tours des têtes de série #2, #3 et #4, respectivement Arizona, Baylor et Virginia, le troisième tour demeure extrêmement relevé.

Avec d’abord dans la partie haute du tableau un superbe Alabama (#1) – San Diego State (#5) qui promet des étincelles en attaque. Tranquille depuis début du tournoi, le Crimson Tide est un des favoris pour le titre et s’affiche assez logiquement comme le favori sur le papier. Mais les Aztecs sont expérimentés et proposent un jeu très sérieux, particulièrement en défense sur demi-terrain, et surtout une adversité largement supérieure en comparaison à ce que Nate Oats et ses hommes ont connu durant leurs deux premiers matchs.

Un vrai profil de match piège pour Alabama, donc, qui devra être au sommet de son art en attaque pour gagner. Si la défense de San Diego State est assurément étouffante, la puissance de feu offensive de Brandon Miller et sa bande semble effectivement être le domaine dans lequel leurs adversaires ne peuvent pas rivaliser…

Dans la partie basse du tableau, Creighton (#6) défiera Princeton (#15), la grosse surprise du tournoi. Assez déséquilibrée sur le papier, puisque l’attaque des Bluejays, portée par un Ryan Nembhard en grande forme, semble apte à ne faire qu’une bouche de la défense des Tigers, cette affiche appelle cependant à la prudence pour Greg McDermott et ses hommes. Car s’ils sont assurément favoris et que leur dynamique récente est très bonne, Princeton n’était pas attendu à ce stade du tournoi, n’a donc rien à perdre et jouera chaque minute avec un supplément d’âme. Ce qui peut les rendre plus dangereux qu’ils ne le sont vraiment…

Région East

La région dont la hiérarchie a certainement été le plus bousculée la semaine dernière puisque les têtes de série #1 (Purdue), #2 (Marquette), #5 (Duke) et #6 (Kentucky) sont déjà éliminées !

Ce qui donne alors, dans la partie haute du tableau, un atypique Tennessee (#4) – Florida Atlantic (#9) qui devrait être un beau match entre deux usines à basket. La défense impitoyable des Volunteers d’un côté, contre l’attaque décomplexée des Owls, à l’image de leur meneur Johnell Davis, auteur de 29 points et 5 passes au tour précédent…

Dans l’autre partie du tableau, un exquis Kansas State (#3) – Michigan State (#7) nous attend. Deux des tous meilleurs « momentums » du tournoi, un superbe duel de meneurs entre Markquis Nowell d’un côté et la paire Tyson Walker – AJ Hoggard de l’autre, un affrontement entre deux tacticiens surdoués que tout oppose, Jerome Tang dans sa première année contre le mythique Tom Izzo de l’autre…

Un match immanquable.

Région Midwest

Certainement la plus relevée de toutes les régions à ce stade du tournoi : l’équipe encore en lice la moins bien classée est une tête de série #5 ! Dans les deux cas, les amoureux de l’attaque seront aux anges.

Il y aura d’abord ce Houston (#1) – Miami (#5), une superbe affiche entre un des grands favoris pour le titre d’un côté et un des outsiders les plus dangereux de l’autre. Embêtés plus qu’ils n’auraient aimé l’être lors de leurs deux premiers tours, les Cougars ne dominent pas autant que ce qu’on aurait pu imaginer, et peuvent donc clairement craindre un upset contre l’attaque survoltée des Hurricanes, emmenée par la paire d’arrières Isaiah Wong – Nijel Pack. Surtout que le meneur et leader de l’attaque Marcus Sasser est affaibli physiquement…

Sur le papier, Houston est favori avec le plus haut plafond, mais l’alerte upset est assurément activée.

Peut-être plus passionnant et disputé encore : Xavier (#3) – Texas (#2) dans la partie basse du tableau. Une rencontre qui s’annonce explosive sur le plan offensif, et qui est particulièrement complexe à pronostiquer tant le niveau de jeu entre les deux formations est proche…

Région West

Après avoir éliminé Kansas (#1) au second tour pour obtenir une troisième qualification de suite au « Sweet Sixteen », Arkansas (#8) s’attaque maintenant à Connecticut (#4) pour tenter de s’approcher un peu plus du carré final.

Ce sera un vrai duel de styles puisque les Huskies construisent leur succès autour de leur attaque, quand les Razorbacks traversent bien souvent des gros passages à vide dans ce domaine, et s’appuient alors sur leur défense physique pour garder le cap. En cela, le duel entre le shooteur Jordan Hawkins de Connecticut et les ailiers défensifs Davonte Davis, Anthony Black et Jordan Walsh d’Arkansas vaudra son pesant d’or…

Sur le papier, l’escouade de Dan Hurley est la meilleure équipe, mais celle d’Eric Musselman a la meilleure dynamique, sachant qu’elle n’était pas franchement attendue et n’a rien à perdre. Un match passionnant.

On termine avec le remake de la demi-finale en 2021, le duel 100% Pacifique entre UCLA (#2) et Gonzaga (#3), deux équipes très expérimentées et capables de rejoindre la « Final Four ». Les Bruins ont passé deux premiers tours tranquilles, quand les Bulldogs ont eu eux besoin d’un « takeover » de Drew Timme pour éviter le piège TCU (#6) au second tour.

La meilleure dynamique est donc plutôt celle des Californiens, mais la troupe de Mark Few est certainement la plus talentueuse intrinsèquement. En somme, il est particulièrement complexe de définir un favori sur le papier. On sait en revanche qu’un super match de basket sera joué pour définir le vainqueur…