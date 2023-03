Jarrett Allen, bon pied bon œil

Les blessures aux yeux et les Cavaliers, c’est histoire qui se répète cette année. On se souvient que, dès la première rencontre de la saison, Darius Garland avait été touché à l’œil gauche, puis avait passé cinq matches à l’infirmerie, évitant heureusement l’opération.

Cinq mois plus tard, Jarrett Allen a connu la même mésaventure. Le pivot de Cleveland a pris un coup à l’œil droit contre Miami, lors d’une bataille au rebond. Résultat : quatre matches manqués.

« Tout le monde pensait que ce serait pire, car ma douleur fut immense », raconte-t-il à The Athletic. « Je ne savais pas à quoi m’attendre et je suis satisfait que ça se termine comme ça. J’ai pris un sacré coup, mais rien de grave au niveau structurel. Je peux supporter la douleur, la rééducation et je sais que, au niveau de mon œil, mon avenir est stable. »

Néanmoins, ces dix jours à l’infirmerie n’ont pas été agréables puisqu’une blessure à l’œil n’est jamais facile à vivre… « Gênant, c’est le parfait pour ça », poursuit-il. « Cligner de l’œil me faisait mal. »

Puis, même s’il n’est pas à 100%, après avoir mis de la glace sur son œil et refusé de porter des lunettes (les fameuses « goggles »), Jarrett Allen a senti qu’il était prêt à revenir pour la rencontre à Brooklyn. Les médecins lui ont assuré qu’il pouvait rejouer sans risque.

« C’est le fond de mon œil qui est touché et ça va guérir avec le temps. Je devais m’assurer de ne pas voir flou, de ne pas voir trois paniers et de courir droit. Étais-je capable de m’adapter et de jouer ? J’ai coché toutes les cases, j’étais prêt. »

Avec 12 points, 14 rebonds et 2 contre dans la victoire face aux Nets, le pivot a réussi son retour, qui fut souligné par son coach et ses coéquipiers.

« Il est toujours bien placé. Tant qu’il est dans la raquette, on le voit et les attaquants ne vont pas vouloir s’approcher. Brooklyn est une bonne équipe pour aller dans la raquette, c’est comme ça qu’ils arrivent à avoir autant de shoots à 3-pts. Là, avec Allen, ils n’ont plus cet avantage », relate J.B. Bickerstaff. « Il est un héros méconnu », insiste Donovan Mitchell. « Il fait beaucoup de choses qui ne se voient pas dans les statistiques et c’est visible dans des soirées comme ça. On est heureux de l’avoir à nouveau. »