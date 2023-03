Grosse inquiétude pour le genou de Paul George

Avant d’être le héros du Thunder par sa défense sur Kawhi Leonard sur la dernière possession, Lu Dort s’était hélas signalé par un gros contact au rebond avec Paul George.

C’est un choc tibia contre tibia, et le genou de l’ailier des Clippers se tord à la réception. C’est une hyperextension, et après être resté plusieurs minutes au sol, Paul George a rejoint les vestiaires aidé de ses coéquipiers. Jusque-là, tout souriait pour lui, au point même qu’il avait signé un 360° sur demi-terrain !

Les reporters, présents sur place, l’ont vu quitter la salle avec des béquilles, et c’est bien sûr très inquiétant. Surtout quand on connaît la fragilité du joueur. Pour l’instant, le joueur va effectuer les examens habituels, radios et IRM, et il faudra sans doute attendre la fin de journée pour en savoir plus.

« Je n’avais rien vu, et c’est Dahntay (Jones) qui m’a montré l’action » répond Tyronn Lue en conférence de presse. « Je n’en sais pas plus, et il va être examiné. Je ne l’ai pas vu ensuite. »

Même réponse chez Kawhi Leonard : « Je ne lui ai pas parlé… Je n’ai pas vu l’action, et je pensais sur le coup qu’il était touché au visage. »

Et quand un journaliste lui demande comment l’équipe envisage l’avenir, il répond : « C’est au joueur suivant de se montrer… On verra bien… »

Le souci, c’est qu’habituellement, le « joueur suivant », c’est Norman Powell, mais il est à l’infirmerie depuis plusieurs semaines, et à neuf matches de la fin, cette possible double absence pourrait coûter très cher alors que l’écart entre les Clippers (5e, 38 victoires – 35 défaites) et les poursuivants (Warriors…) est réduit.