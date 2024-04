Jalen McDaniels dans le flou physiquement

Principale recrue des Sixers à la « trade deadline », le polyvalent Jalen McDaniels (9.6 points et 4.5 rebonds de moyenne) doit composer depuis une dizaine de jours avec une blessure à la hanche, contractée à l’occasion d’un affrontement avec les Wizards. Elle lui a d’ailleurs valu de rater deux matchs, avant qu’il ne revienne ce week-end.

Mais face aux Bulls lundi soir (défaite), Doc Rivers n’a eu d’autre choix que de se passer de son joueur en cours de rencontre, après l’avoir envoyé sur le parquet pour qu’il dispute ses minutes habituelles.

« Il ne semblait pas aller bien et c’est pour cette raison que je l’ai sorti. Il ne se déplaçait pas correctement… », s’inquiétait après coup le coach de Philadelphie.

En conférence de presse, Jalen McDaniels ne pouvait forcément que confirmer les interrogations qui subsistent sur son état de santé.

« Oui, oui, je le suis [blessé, ndlr]. Je ne sais pas quoi dire d’autre à ce sujet. Je ne peux pas vraiment bouger, jouer et courir comme je veux… C’est un peu comme si j’étais retenu [par quelque chose] », confiait-il ainsi, après la double prolongation contre Chicago.

Forcer malgré la douleur ou jouer la carte de la prudence ?

Illustration quand, lundi soir, Georges Niang lui a envoyé une passe aérienne et que Jalen McDaniels n’a même pas pu décoller correctement pour la capter et claquer le ballon dans le cercle…

« Je l’aurais attrapée en temps normal, mais j’ai eu l’impression de ne pas pouvoir m’étendre complètement », détaillait l’ancien ailier des Hornets. « Pareil au rebond et à la course. Une partie de mon jeu repose là-dessus, sur le sprint, et j’ai la sensation de ne pas pouvoir sprinter car quelque chose me retient un peu. »

Dans ces conditions, il vaudrait peut-être mieux que Jalen McDaniels prenne le temps de soigner sa hanche, afin d’arriver frais et en pleine forme pour ses premiers playoffs en carrière, en poche depuis cette nuit…

« Je ne suis sûr de rien, vraiment. Tout dépendra de la manière dont je me sens », prévenait en tout cas celui qui peut jouer des postes 3 à 5. « J’ai essayé de voir comment je me sentais sur le parquet et j’ai remarqué que j’étais limité, donc nous verrons quel est le meilleur plan à envisager. »

Jalen McDaniels Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHA 16 18 47.1 37.5 82.4 0.9 3.1 4.1 0.8 2.3 0.5 0.7 0.2 5.6 2020-21 CHA 47 19 46.8 33.3 70.3 1.0 2.6 3.6 1.1 2.0 0.6 1.0 0.4 7.4 2021-22 CHA 55 16 48.4 38.0 73.6 0.7 2.4 3.1 1.1 1.7 0.5 0.7 0.4 6.2 2022-23 * All Teams 80 24 45.5 33.2 84.1 0.8 3.5 4.3 1.6 2.6 1.0 1.2 0.4 9.4 2022-23 * CHA 56 27 44.7 32.2 84.6 0.8 4.0 4.8 2.0 2.8 1.2 1.4 0.5 10.6 2022-23 * PHL 24 18 48.8 40.0 82.4 0.8 2.4 3.2 0.8 2.1 0.7 0.5 0.2 6.7 2023-24 TOR 49 11 34.6 15.9 71.4 0.4 1.2 1.6 0.7 1.0 0.4 0.6 0.1 3.3 Total 247 18 45.0 32.2 77.6 0.7 2.6 3.4 1.2 2.0 0.7 0.9 0.3 6.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.