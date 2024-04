Klay Thompson a pris un coup de vieux face aux Rockets

Lundi soir, les Warriors ont profité de leur déplacement chez les Rockets pour mettre fin à leur série de 11 défaites consécutives à l’extérieur. L’occasion, également, pour quelques joueurs des « Dubs » de revenir sur les terres de certaines de leurs plus belles batailles, livrées dans la deuxième moitié des années 2010.

En 2015, 2016, 2018, 2019, Golden State avait ainsi affronté à quatre reprises Houston en playoffs, éliminant constamment la franchise texane au premier tour, en demi-finale de conférence ou en finale de conférence. Des séries souvent accrochées, mais qui ont toujours souri aux hommes de Steve Kerr.

Quelques années plus tard, les deux équipes ont bien évolué. L’une plus que l’autre, car les Rockets sont en pleine reconstruction, alors que les Warriors sont redevenus champions, malgré une (courte) période compliquée.

À une victoire de faire chuter Golden State…

Forcément, même si la rivalité entre les deux équipes n’est plus d’actualité et que James Harden, Chris Paul ou Clint Capela sont partis, Klay Thompson a des souvenirs qui remontent quand il foule le parquet du Toyota Center.

« Je me disais que je faisais semblant de jouer les Rockets de 2018, ces Rockets contre qui chaque affrontement ressemblait à une bataille », reconnaissait l’arrière, à propos de cette confrontation face à Houston.

Auteur de 29 points face à ces Rockets lundi soir, Klay Thompson n’a comme souvent pas manqué de faire mal —à un degré moindre— à la franchise texane. « Jeunes » et « talentueux » selon ses mots, les joueurs de Stephen Silas ne sont « pas à prendre à la légère » malgré un statut de pire équipe de la conférence Ouest (18-54) et Golden State a fait le boulot pour les battre, non sans trembler.

Un passage heureux, tant individuellement que collectivement, mais plutôt lourd en nostalgie et déstabilisant pour le shooteur de 33 ans.

« Les Rockets que j’avais l’habitude d’affronter dans les années 2010 étaient des vétérans expérimentés », se souvenait-il alors. « Il y avait James [Harden], l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la franchise, il y a eu [Chris Paul] aussi… Ils avaient une si bonne équipe, elle nous a presque faite tomber [Game 7 en 2018, ndlr], j’ai beaucoup de respect pour ces équipes de Houston… Maintenant, je me sens vieux en affrontant ces jeunes gars. »

Jalen Green, Jabari Smith Jr, Kevin Porter Jr, Kenyon Martin Jr. ou encore Tari Eason… Que des joueurs qui étaient encore au lycée quand Klay Thompson et les Warriors faisaient chuter les Rockets en playoffs !

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GOS 66 24 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.4 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GOS 82 36 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.1 1.9 0.6 16.6 2013-14 GOS 81 35 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 GOS 77 32 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 GOS 80 33 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 GOS 78 34 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.9 1.6 0.5 22.3 2017-18 GOS 73 34 48.8 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 GOS 78 34 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GOS 32 29 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GOS 69 33 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 2023-24 GOS 75 30 43.3 38.6 92.2 0.4 2.8 3.3 2.3 1.7 0.7 1.5 0.4 17.8 Total 791 33 45.3 41.3 85.7 0.5 3.1 3.5 2.3 2.1 0.9 1.7 0.5 19.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.