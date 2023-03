Josh Hart se verrait bien aux Knicks sur le long terme

Josh Hart aurait-il trouvé chaussure à son pied à New York ? À 28 ans, l’arrière/ailier s’est rapidement senti comme à la maison aux Knicks et se verrait bien s’y installer sur le long terme.

D’un côté, tout se passe bien sur le terrain, et au niveau extra sportif, le fait qu’il soit bientôt papa de jumeaux a également pesé dans sa position, sa femme étant également ravie d’avoir vu son mari passer de Portland, à l’autre bout du pays, à New York, le couple étant originaire du Maryland.

« Portland, c’était bien, mais c’était tellement loin et je ne suis pas de la côte Ouest. C’était difficile. Pas pour moi, mais surtout pour ma femme, qui n’aime pas beaucoup prendre l’avion », a-t-il expliqué. « Donc, le fait que je sois parti mais que je sois proche de la maison, c’est génial. J’étais comme un fou à l’idée de ce trade. J’ai appelé ma femme en premier. Elle était très enthousiaste. Elle a un peu paniqué parce qu’elle avait un médecin à Portland. Mais une fois que tout a été réglé, elle était aux anges ».

Les playoffs d’abord, la maison ensuite ?

Après avoir pas mal vadrouillé en NBA, Josh Hart aimerait donc se poser pour quelques années, et New York représente donc le parfait compromis, à tous les niveaux.

« C’est ma sixième année dans la ligue, ma quatrième équipe, mon sixième entraîneur. J’ai été échangé trois fois. Ça a été un vrai tourbillon. Ce n’est pas vraiment comme ça que je pensais que mes six premières années allaient se dérouler, mais je veux trouver une maison », a-t-il ajouté. « Il s’agit de trouver un « chez nous » où nous sommes appréciés et où nous aimons vraiment vivre. Et je pense que ça peut être New York. J’aimerais que ce soit New York et j’espère que l’organisation est du même avis. J’espère que ce contrat sera le plus important, qu’il me permettra de m’assurer que ma famille est bien prise en charge. Je dois donc aussi en tenir compte ».

Avant de se lancer dans les recherches immobilières, Josh Hart devra en effet discuter avec les Knicks de la façon dont les deux parties pourraient prolonger leur collaboration.

Pour l’instant, le joueur ne dispose « que » d’une « player option » à un peu moins de 13 millions de dollars pour la saison prochaine. Il y a donc de bonnes chances qu’il la refuse pour signer un bail sur plusieurs saisons.

Mais avant cela, il y a une fin de saison à bien négocier avec les playoffs en ligne de mire, les Knicks n’ayant plus passé un tour en postseason depuis dix ans. Là où certains ont pu être tétanisés sous la pression du contexte new-yorkais, Josh Hart, lui, semble au contraire galvanisé par cette atmosphère singulière.

« C’est clair que le fait de pouvoir s’habiller en bleu et orange et dans cette atmosphère, l’ambiance est différente. Ça vous donne plus d’énergie et vous vous nourrissez de la foule. Ils sont fantastiques et c’est mon endroit préféré pour jouer. Je n’arrive pas à imaginer ce que sera le MSG en playoffs. Bien sûr, j’espère que nous y arriverons et que nous ramènerons les playoffs à la maison. La ligue est meilleure quand les Knicks sont bons, et nous pouvons avoir des playoffs au MSG. C’est tout simplement différent ».