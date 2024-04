Programme du soir | Les Kings à l’épreuve des Celtics

Washington, Atlanta et New Orleans doivent engranger des victoires, respectivement face à Orlando (00h00), Detroit (00h30) et San Antonio (01h00) alors que la soirée se termine du côté de Los Angeles.

Les Clippers de Kawhi Leonard reçoivent ainsi le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander à partir de 03h30.

Programme complet

00h00 | Orlando – Washington

00h30 | Atlanta – Detroit

00h30 | Brooklyn – Cleveland (beIN Sports 1)

01h00 | New Orleans – San Antonio

03h00 | Sacramento – Boston (beIN Sports Max 4)

03h30 | LA Clippers – Oklahoma City