Une touche Chicago sur la Jordan 6 Rings

C’est un classique qui ne se démodera jamais chez Jordan Brand. Le mariage blanc, noir et rouge en référence aux Bulls de Chicago, où Michael Jordan a écrit sa légende, habille quasiment tous les modèles signés « Jordan Brand ».

La Jordan 6 Rings (inspirée des Air Jordan avec lesquelles Michael Jordan a remporté ses six bagues de champion NBA) n’échappe pas à la tradition comme en témoigne ce nouveau coloris. La tige est entièrement blanche, avec notamment sa base en cuir emprunté à la Air Jordan 11.

L’ensemble est complété de notes de rouge et noir, le col étant majoritairement noir et la semelle rouge, tout comme le logo « Jumpman » présent sur la languette sur fond blanc.

Le modèle est disponible depuis hier sur le territoire nord-américain au prix de 170 dollars.

(Via SneakerNews)

—

