La Zoom GT Cut 2 aux couleurs estivales

Le printemps est là et Nike a décidé de fêter le retour des beaux jours en présentant un nouveau coloris estival de sa Zoom GT Cut 2.

La tige s’articule en deux teintes de rose et est complétée par des finitions en gris et blanc, sur le « Swoosh », la languette et l’arrière de la chaussure. La semelle offre un dégradé allant du rose au jaune, tel un joli coucher de soleil d’été.

La date de sortie de ce modèle devrait intervenir dans les prochaines semaines.

(Via SneakerNews)

—

