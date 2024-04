Dans l’urgence, Anthony Davis devrait disputer le dernier back-to-back de la saison

Les Lakers pointent actuellement à la 11e place de l’Ouest, qui ne leur permet virtuellement pas d’être qualifié en playoffs, ni même en play-in.

Avec un bilan de 35 victoires pour 37 défaites, les hommes de Darvin Ham sont pourtant très proches de la 6e place directement qualificative pour les playoffs, actuellement détenue par les Warriors (37-36). Seulement deux victoires séparent ainsi ces deux équipes, et il reste encore 10 matchs à Los Angeles pour sauver sa saison.

Si le retour de LeBron James est plus qu’attendu, la situation autour d’Anthony Davis pose également question. Le pivot des Lakers a manqué une vingtaine de matchs sur la période décembre/janvier à cause de son pied droit. Depuis son retour, il n’a jamais été autorisé par le staff médical des Lakers à disputer les back-to-back.

Bien qu’il ne ressente plus aucune douleur, le staff médical affirme que la blessure peut se réveiller, et que lui faire disputer un back-to-back comporterait un certain risque. Le souci est que sans LeBron James, les absences d’Anthony Davis pèsent encore plus lourd. Comme on a pu le voir sur le parquet des Rockets ces derniers jours…

Etant donné l’urgence du classement, la franchise prévoit de revoir ses plans. Selon Chris Haynes, les Lakers ont ainsi permis à Anthony Davis de jouer l’un des deux derniers back-to-back de l’équipe. Soit celui de la semaine dernière (Pelicans, Rockets), soit celui début avril. L’intérieur a alors opté pour le deuxième. Le 4 avril, Los Angeles se déplacera ainsi à Utah avant d’affronter les Clippers le lendemain. Deux rencontres qui sentent déjà la poudre, et que les Lakers devront absolument prendre pour garder en vie leurs espoirs de « postseason ».

Il reste 10 matchs aux Lakers avec des confrontations cruciales face à des concurrents directs comme Oklahoma City, Minnesota ou encore Utah. Des rencontres qui devront toutes se jouer avec Anthony Davis en attendant le retour de LeBron James, qui devrait normalement revenir avant la fin de saison régulière, selon Darvin Ham.

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NOP 64 29 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NOP 67 35 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NOP 68 36 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NOP 61 36 49.3 32.4 75.8 2.1 8.2 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.1 24.3 2016-17 NOP 75 36 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NOP 75 36 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NOP 56 33 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.3 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35 53.2 18.6 71.3 2.7 7.2 9.9 3.1 2.4 1.2 2.1 2.3 23.2 2022-23 LAL 56 34 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 74 36 55.4 28.0 81.6 3.1 9.5 12.7 3.5 2.3 1.2 2.1 2.4 24.5 Total 734 35 52.3 29.8 79.5 2.7 8.0 10.6 2.5 2.4 1.3 2.0 2.3 24.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.