La course au MVP | Dix jours qui peuvent tout changer !

Depuis maintenant plus d’une décennie, Basket USA vous propose chaque mardi son Top 5 des candidats au trophée de « Most Valuable Player (MVP) ». Cette semaine, on a décidé d’opter pour la période déterminante qui arrive sous peu car, samedi soir puis lundi soir, deux chocs au sommet auront lieu : Nikola Jokic contre Giannis Antetokounmpo, puis Nikola Jokic contre Joel Embiid.

Autant dire que le titre de MVP 2023 pourrait bien se jouer dans les prochains jours, en fonction des résultats de ces deux face-à-face, alors qu’un alléchant affrontement entre Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid se déroulera également dans une dizaine de jours, histoire d’envoyer un dernier message retentissant.

Quel prétendant brille le plus face aux autres ?

L’occasion idéale pour se pencher sur les différentes confrontations qui ont déjà eu lieu entre les meilleurs joueurs de cette saison. À savoir Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid bien sûr, mais aussi Jayson Tatum et Domantas Sabonis, qui composent notre Top 5, sans oublier Luka Doncic, qui en a longtemps fait partie.

À noter que l’on ne prend ici en compte que les matchs où les deux prétendants au trophée de MVP étaient présents dans chaque camp. En clair, si Denver a défié Philadelphie sans Nikola Jokic et/ou Joel Embiid, la rencontre n’est pas recensée dans le bilan.

– Nikola Jokic (Nuggets)

Bilan : 2 victoires, 4 défaites.

Stats : 26.0 points, 9.3 rebonds et 8.0 passes.

Pourcentages : 64% aux tirs, 43% à 3-pts et 92% aux lancers.

– Joel Embiid (Sixers)

Bilan : 4 victoires, 5 défaites.

Stats : 31.8 points, 10.7 rebonds, 4.4 passes et 1.3 contre.

Pourcentages : 52% aux tirs, 36% à 3-pts et 77% aux lancers.

– Giannis Antetokounmpo (Bucks)

Bilan : 5 victoires, 3 défaites.

Stats : 30.8 points, 11.0 rebonds et 4.8 passes.

Pourcentages : 53% aux tirs, 35% à 3-pts et 69% aux lancers.

– Jayson Tatum (Celtics)

Bilan : 8 victoires, 1 défaite.

Stats : 29.0 points, 10.1 rebonds et 6.0 passes.

Pourcentages : 49% aux tirs, 29% à 3-pts et 85% aux lancers.

– Domantas Sabonis (Kings)

Bilan : 2 victoires, 4 défaites.

Stats : 23.2 points, 12.2 rebonds et 6.7 passes.

Pourcentages : 66% aux tirs, 57% à 3-pts et 81% aux lancers.

– Luka Doncic (Mavericks)

Bilan : 2 victoires, 6 défaites.

Stats : 31.6 points, 6.8 rebonds et 9.1 passes.

Pourcentages : 49% aux tirs, 35% à 3-pts et 68% aux lancers.

Pour l’heure, on constate donc que Jayson Tatum et les Celtics se montrent sans pitié dans les grands rendez-vous, eux qui s’imposent actuellement comme la quatrième équipe la plus victorieuse de NBA (20-14) contre les franchises à minimum 50% de succès. Derrière Milwaukee (22-10), Denver (19-10) et Philadelphie (18-10).

Mais, alors que Giannis Antetokounmpo s’en sort relativement bien contre ses concurrents directs pour le titre de MVP, Joel Embiid et surtout Nikola Jokic ont un peu plus de mal à faire leur loi dans les affiches qui comptent. Idem pour Domantas Sabonis et Luka Doncic, plus en difficulté quand il s’agit de battre le gratin de la ligue.

Reste à savoir si ces bilans peuvent avoir des répercussions sur les choix des votants au moment du scrutin, tandis que l’on peut également souligner les résultats de chaque équipe en l’absence de son leader respectif : 3-5 pour Denver sans Jokic, 9-6 pour Milwaukee sans Antetokounmpo, 9-4 pour Philadelphie sans Embiid, 2-3 pour Boston sans Tatum, 1-1 pour Sacramento sans Sabonis et 5-10 pour Dallas sans Doncic.

COURSE AU MVP 2023 : NOTRE TOP 5

1 – Nikola Jokic (Nuggets)

Bilan : 48 victoires, 24 défaites – 1er à l’Ouest.

Matchs : 64 disputés sur 72 possibles.

Stats : 24.7 pts, 11.9 reb, 9.9 pds, 1.2 int, 0.7 ctr et 3.5 pdb en 34 min.

Pourcentages : 63% aux tirs, 39% à 3-pts et 82% aux lancers.

2 – Joel Embiid (Sixers)

Bilan : 48 victoires, 23 défaites – 3e à l’Est.

Matchs : 58 disputés sur 71 possibles.

Stats : 33.6 pts, 10.3 reb, 4.1 pds, 1.1 int, 1.8 ctr et 3.5 pdb en 35 min.

Pourcentages : 55% aux tirs, 35% à 3-pts et 86% aux lancers.

3 – Giannis Antetokounmpo (Bucks)

Bilan : 51 victoires, 20 défaites – 1er à l’Est.

Matchs : 56 disputés sur 71 possibles.

Stats : 31.3 pts, 11.9 reb, 5.6 pds, 0.7 int, 0.8 ctr et 3.9 pdb en 33 min.

Pourcentages : 55% aux tirs, 29% à 3-pts et 65% aux lancers.

4 – Jayson Tatum (Celtics)

Bilan : 49 victoires, 23 défaites – 2e à l’Est.

Matchs : 67 disputés sur 72 possibles.

Stats : 30.0 pts, 8.9 reb, 4.7 pds, 1.0 int, 0.7 ctr et 3.0 pdb en 37 min.

Pourcentages : 46% aux tirs, 35% à 3-pts et 86% aux lancers.

5 – Domantas Sabonis (Kings)

Bilan : 43 victoires, 28 défaites – 3e à l’Ouest.

Matchs : 69 disputés sur 71 possibles.

Stats : 19.1 pts, 12.5 reb, 7.2 pds, 0.8 int, 0.5 ctr et 2.9 pdb en 35 min.

Pourcentages : 61% aux tirs, 36% à 3-pts et 77% aux lancers.

Mentions : Luka Doncic (Mavericks), Julius Randle (Knicks), Jimmy Butler (Heat), De’Aaron Fox (Kings), James Harden (Sixers)…