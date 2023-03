Les Bulls ont vaincu le signe indien : ils ont enfin battu Joel Embiid !

Douze matches, douze victoires. Tel était le bilan de Joel Embiid depuis le début de sa carrière face aux Bulls. Depuis ses débuts en octobre 2016, le pivot des Sixers n’avait donc jamais perdu contre la franchise de Chicago.

On peut désormais en parler au passé car, après 58 minutes de jeu lundi soir, il est enfin tombé. Les joueurs de Billy Donovan étaient-ils au courant de cette série ?

« Je le savais oui », répond DeMar DeRozan au Chicago Sun Times. « Ce n’était qu’une question de temps et je n’irais pas jusqu’à dire qu’on était particulièrement motivé pour ça. On vise plus loin que le simple fait de le battre. Mais oui, je suis heureux d’avoir remporté ce match. »

Comme, les Bulls se battent en effet pour une place en « play-in », une première victoire contre Joel Embiid peut sembler secondaire. Mais le battre, c’est aussi battre Philadelphie, un cador de l’Est, et ce succès est donc important permet de faire une pierre, deux coups et de joindre l’utile à l’agréable.

Chicago s’accroche à sa 10e place

« Il shoote à 3-pts, à mi-distance, peut jouer dos au cercle, mais sait aussi impliquer ses coéquipiers et faire des passes. Je trouve également qu’il ne reçoit pas le crédit qu’il mérite pour sa défense », liste, admiratif, le coach des Bulls pour le Philadelphia Inquirer. « C’est une force de la nature », ajoute Patrick Williams.

Le candidat au trophée de MVP n’a pas manqué son rendez-vous face à sa victime préférée puisqu’il a compilé 37 points, 16 rebonds et 3 contres. Il a notamment inscrit 18 points en troisième quart-temps, mais a ensuite été sorti pour six fautes pendant la deuxième prolongation, après 44 minutes sur le parquet.

« Je pense qu’on aurait pu faire mieux », analyse le All-Star de Philadelphie. « Donc il faut passer au match d’après. On va apprendre de cette rencontre. Mais l’histoire de ce match, ce sont les ballons perdus (19 au total, dont 5 pour Embiid). On n’a vraiment rien pu faire offensivement pendant toute la partie. ».