Des Warriors soulagés mais pas guéris

Les défaites étaient tellement nombreuses que Steve Kerr avait oublié la dernière victoire à l’extérieur de ses troupes. Un journaliste lui a rappelé que c’était le 30 janvier, avec un succès à Oklahoma City.

« Merci, mais je ne me sens pas mieux pour autant », a répondu le coach des Warriors pour ESPN, résumant assez bien l’état d’esprit des champions en titre après cette victoire à Houston.

Il y a forcément du soulagement quand on souffre autant à l’extérieur depuis le début de saison et qu’on sort d’une telle série noire (onze défaites d’affilée). Mais, dans le même temps, gagner contre les Rockets, un des pires bilans de la ligue, ne devrait pas être un exploit pour les Warriors…

Onze défaites de suite à l’extérieur

« On a fait ce qu’on est censé faire. On veut simplement quitter le terrain avec quelques sourires. On sait qu’on doit mieux jouer », confirme Stephen Curry. « Ça fait du bien de gagner », poursuit Draymond Green. « Cela ne règle pas tous les problèmes : on n’a gagné qu’un match. On doit prendre le prochain. »

Déjà peu emballé par le fond, la victoire, Kerr le fut encore moins par la forme. Il estime que les derniers matches, perdus donc, à Los Angeles, à Atlanta et à Memphis, étaient plus solides que celui à Houston.

« On jouait des équipes d’un autre calibre, qui se battent pour les playoffs », rappelle le coach. « Houston vit une saison compliquée, même si ça joue bien dernièrement. Je trouve qu’on a abordé le match sans concentration, c’était le problème en première mi-temps. Mais on s’en sort. »

Face aux 20 ballons perdus par lui et ses coéquipiers, Draymond Green confirme. « Notre niveau de concentration en première mi-temps était catastrophique. Le coach nous a bousculés à la pause. »

Les Warriors auront rapidement l’occasion de confirmer ce succès loin de Californie puisqu’il terminent leur « road trip » mercredi soir à Dallas.