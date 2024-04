Joueurs de la semaine | On garde les mêmes !

C’est très rare, mais la NBA a désigné pour la deuxième semaine d’affilée les mêmes joueurs pour les trophées de Player Of The Week. À l’Est, c’est donc Joel Embiid qui conserve son trophée avec des stats énormes : 35 points, 12.7 rebonds et 3.3 contres de moyenne. Dans son sillage, les Sixers restent sur huit victoires de suite, et le pivot All-Star a complètement relancé la course au MVP.

À l’Ouest, c’est Domantas Sabonis qui réalise le doublé. Pour la première fois depuis 2006, les Kings vont terminer la saison avec un bilan positif, et le Lituanien a fini la semaine en « triple-double » avec 22.8 points, 16 rebonds et 10 passes de moyenne.

Le pivot de Sacramento est le numéro 1 de la NBA aux « double-double » et aux rebonds, et le 2e aux « triple-double ». Avec ce 3e trophée de la saison, l’ancien pivot des Pacers est bien parti pour décrocher une place dans une All-NBA Teams en fin de saison.