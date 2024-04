Evan Mobley a musclé son jeu

S’il ne réalise pas des performances monstrueuses et n’a pas explosé statistiquement, il y a tout de même du nouveau chez Evan Mobley ces derniers temps. On peut même le dater précisément puisque le joueur l’a fait lui-même : depuis le 1er janvier.

L’intérieur des Cavs a en effet pris deux bonnes résolutions pour la nouvelle année. Pour commencer, passer plus de temps à la salle de musculation. « J’ai le sentiment qu’y aller peut m’aider à progresser », glisse-t-il à The Athletic.

Donovan Mitchell peut le confirmer : son coéquipier y va bien plus souvent que par le passé.

« Je ne crois pas l’avoir vu prendre un jour de repos. Au point qu’on doit le faire sortir de la salle. Personne ne lui a demandé ou conseillé de faire ça, c’est venu de lui. Et on voit la différence en 2023. Non pas qu’il était mauvais avant, mais il a franchi un cap. »

Un futur All-Star pour Darius Garland

Sa deuxième bonne résolution était d’être plus agressif offensivement. Alors, les statistiques confirment-elles cette sensation d’avoir progressé ? Oui, car en début de saison, entre octobre et décembre, Evan Mobley tournait à 14.5 points de moyenne avec 3.6 lancers-francs tentés. En 2023, il est à 17.8 points avec 4.4 passages sur la ligne par rencontre. Le tout sans perdre sa précision, avec toujours 55% de réussite au shoot.

« Quand vous avez cette mentalité de vouloir soulever de la fonte, d’aller à la salle, vous vous sentez plus fort, et vous avez davantage envie d’aller chercher le contact, car vous savez que vous pouvez finir malgré les coups », constate J.B. Bickerstaff. « Je trouve qu’il gagne en confiance, il en veut plus. Voilà pourquoi il va davantage sur la ligne des lancers-francs. »

Ce n’est pas seulement parce qu’il a le sentiment d’avoir plus de puissance physique que l’intérieur de Cleveland obtient plus de lancers-francs par match. Il est également plus malin face à son défenseur.

« En tant que grand, si je fais une bonne feinte de shoot, mes adversaires vont probablement y mordre. Si ce n’est pas le cas, alors je suis déjà au panier. Je fais davantage de feintes et quand le défenseur est en l’air, je cherche le contact et j’ai la faute. Peut-être avec le panier en plus. Je fais vraiment ça dernièrement. »

Rookie très mature et efficace la saison passée, Evan Mobley est monté d’un cran depuis maintenant trois mois, même si c’est toujours de manière feutrée. Pour Darius Garland, pas de doute, son coéquipier « va devenir vraiment, vraiment bon ». « Il sera All-Star, c’est certain », conclut même le meneur de jeu des Cavaliers.

Evan Mobley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CLE 69 34 50.8 25.0 66.3 2.1 6.2 8.3 2.5 2.1 0.8 1.9 1.7 15.0 2022-23 CLE 79 34 55.4 21.6 67.4 2.4 6.6 9.0 2.8 2.8 0.8 1.9 1.5 16.2 2023-24 CLE 47 31 58.4 37.7 70.9 2.2 7.3 9.5 3.2 2.7 0.9 1.8 1.4 15.9 Total 195 33 54.5 26.3 67.8 2.2 6.6 8.9 2.8 2.5 0.8 1.9 1.5 15.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.