Pour Mike Malone, Jamal Murray doit se relancer par la défense

Décisif avec son énergie et ses shoots contre les Raptors il y a dix jours, Jamal Murray venait d’entrer tout doucement dans sa seconde partie de saison, avec un troisième de match de suite à 50% de réussite à 3-pts, après quelques premières sorties après le All-Star Break compliquées.

Mais cette efficacité a vite disparu ensuite. Durant les quatre défaites d’affilée des Nuggets, le meneur de jeu n’a en effet shooté qu’à 9/35 derrière l’arc, soit 26% de réussite.

« Je dois trouver une manière d’aider Jamal à mieux jouer », a concédé Michael Malone pour le Denver Post.

Comment faire ? En discutant avec son joueur avant la rencontre face aux Pistons et en lui demandant de mettre l’accent sur la défense et le jeu collectif. L’adresse viendra plus tard.

« Il a fait de bonnes séquences en défense et c’est toujours ce que j’attends de lui », raconte le coach des Nuggets après la victoire. « Il ne s’agit pas que de marquer, il faut aussi faire jouer les autres, les rendre meilleurs, prendre des rebonds et tirer son énergie de sa défense. Je pense qu’il a fourni de bons exemples de ça. »

Même s’il a perdu 4 ballons et a baissé de pied après son très bon premier quart-temps, Jamal Murray a bien retrouvé des couleurs avec 19 points à 7/15 au shoot et 2/5 à 3-pts, 10 passes et 6 rebonds à Detroit. Surtout, il a fait le travail en défense en seconde mi-temps, au moment où Denver a fait la différence, comme tous ses coéquipiers.