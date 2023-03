En l’espace d’un mois, les Clippers ont pu constater les bénéfices d’avoir récupéré un joueur comme Eric Gordon. Aux côtés de Russell Westbrook et Mason Plumlee, l’arrière est rapidement devenu indispensable car il incarne cette « assurance tous risques » recherchée par les coachs.

« Il nous apporte du calme lorsqu’il est sur le terrain », a ainsi résumé Tyronn Lue, tandis que pour Paul George, « c’est une question de confiance ». « On lui fait confiance avec le ballon. On sait qu’il va faire les bons choix ».

De par son parcours tumultueux, à la fac puis en NBA où il a à peu près tout connu, Eric Gordon est devenu ce joueur qui ne tremble pas et qui sait ce qu’il a à faire, soit un vrai vétéran de choix !

« En NBA, il faut toujours se battre contre l’adversité, d’une équipe à l’autre, quelle que soit la situation sur le terrain, il s’agit de trouver une solution. C’est ce que j’ai appris au lycée et à l’université », a expliqué l’intéressé. « J’ai toujours été ce type de « glue guy », cette sensation apaisante pour une équipe où je peux entrer dans un match et changer le cours du jeu de différentes façons, en sachant comment s’intégrer. Chaque équipe dans laquelle j’ai été, qu’elle soit bonne ou mauvaise, j’ai toujours trouvé un moyen de m’intégrer ».

Un caméléon qui se fond dans son environnement

Preuve de la confiance que lui accorde Tyronn Lue, depuis ses débuts avec les Clippers, Eric Gordon compte 89 minutes disputées en dernier quart-temps, seul Paul George (104) étant plus utilisé en fin de match.

« Je l’ai observé et j’ai joué contre lui au fil des années, et il a toujours joué son rôle, quel que soit les besoins de l’équipe », a noté l’entraîneur. « Quand il est arrivé, il m’a dit exactement la même chose : ‘Tout ce que tu veux que je fasse, je le ferai’. Et il s’adapte très bien ».

Après une entrée en matière difficile marquée par une série de cinq revers, la roue semble tourner et les Clippers restent sur quatre succès de rang, alors que Russell Westbrook et Mason Plumlee prennent leur marque et qu’Eric Gordon fait sentir sa présence. Non seulement sur le terrain, où son adresse de loin est précieuse, mais également dans le vestiaire, où ses prises de parole ont fait du bien à une équipe en manque de leaders vocaux.

« Je n’ai jamais peur de prendre un tir difficile en fin de match, car il y aura beaucoup d’autres moments dans le match, dans les playoffs ou autres, et il faut être prêt à les mettre », conclut-il ainsi.