Encore deux matches d’absence pour Tyrese Haliburton

Déjà absent pour le double affrontement contre les Pistons ces derniers jours, à cause d’une blessure à la cheville droite contractée la semaine passée, Tyrese Haliburton va rester à l’infirmerie encore quelques jours.

Rick Carlisle l’a confirmé avant la rencontre face aux Bucks, remportée par Indiana.

« Ça va prendre du temps avec sa cheville », a glissé le coach des Pacers à l’Indy Star. « Je ne donne aucun calendrier, mais c’est clair qu’il va rater les trois prochains matches. Je suis certain de ça. »

Le match contre Milwaukee désormais passé, il reste donc deux matches à jouer sans le meneur de jeu : contre Philadelphie ce samedi, puis à Charlotte lundi.

Comme les Pacers (11e à l’Est) sont toujours dans la course pour le « play-in », se passer de leur meilleur joueur (20.8 points et 10.4 passes) en ce moment n’est évidemment pas idéal. Cette saison, sans Tyrese Haliburton, les troupes de Rick Carlisle n’affichent que 4 victoires en 16 matches, et sans lui, les Pacers avaient coulé en janvier.

Pour compenser son absence, Rick Carlisle pourra compter sur T.J. McConnell et sur le rookie Andrew Nembhard, qui se montre à son avantage depuis trois matches avec 19.3 points de moyenne.

« Ce sera plus difficile sans Tyrese, ce n’est pas une nouveauté. Mais c’est comme ça, donc T.J. et Nembhard devront mener le jeu, même si George Hill peut aider », explique le coach. « Andrew va avoir une superbe opportunité de jouer beaucoup au poste de meneur, et c’est une bonne chose pour lui. »