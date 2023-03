Sa 16e faute technique validée, Draymond Green est suspendu face aux Hawks

Draymond Green était persuadé que la NBA lui ferait un cadeau, en lui retirant sa 16e faute technique de la saison.

« Je pense que quelque chose va évoluer », expliquait-il en se frottant les mains. « J’ai déjà pris une technique plus tôt dans la saison qui n’en était pas vraiment une. Je pense que cette décision va changer parce qu’une de ses fautes techniques ne comptait pas vraiment… »

Sauf que les instances de la Grande Ligue n’ont finalement pas fait le cadeau espéré par l’ailier fort de Golden State, validant sa 16e faute technique reçue après un geste d’humeur face aux Clippers. Poussé au rebond par Russell Westbrook, Draymond Green avait réagi en lui lançant le ballon dessus.

Le problème, pour Golden State, c’est que cette 16e faute technique de la saison régulière est synonyme de suspension pour Draymond Green, qui va donc manquer le match de la nuit prochaine, sur le parquet des Hawks.

Une mauvaise nouvelle alors que les Warriors ont toutes les peines du monde à s’imposer loin du Chase Center (7 victoires – 27 défaites) cette saison, et qu’ils devront également faire sans Andre Iguodala, Gary Payton II et Andrew Wiggins, et que Stephen Curry est également incertain.

Désormais, il sera suspendu un match à chaque fois qu’il prendra deux fautes techniques supplémentaires.