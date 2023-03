Une KD 3 solaire pour l’été ?

Sortie en 2010, la KD 3 est de retour en 2023. Nike a voulu créer l’événement en ressortant la KD 3 rouge que Kevin Durant avait porté lors du All-Star Game 2011. Si le joueur n’a pas pu prendre part à l’événement, la marque à la virgule va poursuivre son offensive avec ce nouveau coloris.

La tige principalement jaune est assortie de touches de bleu et de fines notes de rouge, pour habiller le « Swoosh » présent sur l’empeigne par exemple ou au niveau de la languette. L’ensemble repose sur une semelle extérieure translucide marron.

Pas de date de sortie officielle pour ce modèle qui devrait investir le marché cet été au prix de 130 dollars.

(Via NiceKicks)

—

Commande sur basket4ballers.com la Kyrie Low 5 Butterfly Effect, et fais danser les défenses adverses avec cette paire caractérisée par une tenue parfaitement ajustée et une incroyable réactivité. Livraison et retours gratuits dès 80 euros d’achat.