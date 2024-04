Rudy Gobert et les Wolves frustrés contre les arbitres

Rudy Gobert a bien choisi ses mots après la défaite contre les Celtics, pour éviter une amende. « On a tous, parfois, le sentiment que les choses qui mettent en colère les joueurs, et les gens dans la vie en général, c’est d’avoir l’impression de ne pas être traités de façon équitable. »

Si le pivot des Wolves peut se plaindre, c’est parce que deux décisions des arbitres le concernant ne sont pas bien passées. La première, c’est en début de troisième quart-temps, Jayson Tatum monte au dunk et Rudy Gobert le touche au visage. L’ailier des Celtics chute lourdement et les officiels décident de lui mettre une faute flagrante.

https://www.youtube.com/watch?v=8OKH3rMq3Fw

« Je prends des coups au visage chaque soir et il n’y a jamais de faute flagrante », a réagi l’ancien du Jazz pour le Star Tribune. « C’est dingue. Je dois revoir le match pour savoir si je suis fou ou pas. »

La deuxième situation est bien plus décisive, à trois secondes de la fin, avec deux points d’avance pour Boston. Après une bataille au rebond, un entre-deux est sifflé. Rudy Gobert d’un côté, Grant Williams de l’autre.

C’est le joueur de Boston qui remporte l’entre-deux. Comment ? Parce qu’il a (trop) anticipé le lancer. La balle, qui n’a pas vraiment eu le temps de monter, arrive dans les mains de Jayson Tatum qui, après avoir subi la faute, scelle la victoire avec deux lancers-francs.

« Il a volé la possession », estime Rudy Gobert. « Sans lui manquer de respect, je ne peux pas perdre un entre-deux face à Williams. Donc il a volé le ballon. »

Anthony Edwards et Kyle Anderson, frustrés par l’absence de coup de sifflet contre Grant Williams, seront sanctionnés par des fautes techniques puis expulsés. Les Wolves s’inclinent avec un goût amer en bouche.

« C’était vraiment difficile. C’était un peu déséquilibré par moments », se lamente Chris Finch.

So much wrong here. Al Horford moves his position, Grant Williams is moving forward into Rudy & then steals the tip on the way up. pic.twitter.com/dh25H3ZORV

— Alan Horton (@WolvesRadio) March 16, 2023