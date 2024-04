Caleb Martin, l’homme du dernier quart-temps du Heat

Caleb Martin n’est pas le joueur le plus mis en avant dans l’effectif de Miami. C’est pourtant un joueur qui incarne parfaitement cette fameuse « identité » de la franchise floridienne. Un joueur qui joue dur, qui se donne à fond et maximise le temps qu’il peut passer sur le terrain.

Des minutes, il n’en a jamais autant eues que cette saison en NBA, avec désormais une particularité : sa présence devenue indispensable dans le quatrième quart-temps.

Le digne successeur de Shawn Marion

Caleb Martin est-il devenu un porte-bonheur pour Erik Spoelstra ? Même pas. Le coach du Heat a avant tout loué la « polyvalence » de son joueur, le comparant à un Shawn Marion, qu’il a également coaché en 2008/09.

« Il est notre version de « Matrix » (le surnom de Shawn Marion) », a ainsi déclaré le Spo’ pour décrire Caleb Martin. « Je me sens chanceux d’avoir pu coacher le vrai « Matrix » et aujourd’hui cette nouvelle version de « Matrix ». Il est tout simplement hyperactif et inspirant par tout ce qu’il peut faire. Et de l’autre côté, on dirait que le ballon a plus d’énergie quand il est là ».

Cette saison, il avait trouvé sa place dans un rôle de titulaire, jusqu’à l’arrivée de Kevin Love, qui a change la donne au poste 4. Pas un problème pour Caleb Martin qui s’est vite ajusté à son nouveau statut en sortie de banc, tout en continuant à rester un élément essentiel dans le dernier acte.

« Caleb a été probablement le meilleur joueur de la saison », a souligné Bam Adebayo. « Caleb est probablement le principal rayon de soleil de notre équipe. Dans les hauts et les bas, il a toujours été constant. Il fait partie de ces gars sur lesquels on peut toujours compter. Il va jouer dur et va toujours essayer de faire les bons choix ».

Pour l’intéressé, la seule différence réside dans le fait qu’il peut observer en amont ce qu’il va pouvoir faire pour aider son équipe lorsqu’il va entrer sur le terrain. Pour le reste, ça ne change absolument rien.

« Je pense que c’est ce que j’ai fait tout au long de ma carrière donc c’est plus facile de m’en tenir à ça en ce moment. Tout ça fait partie du fait d’être polyvalent et d’être capable de s’adapter à tout ce que j’ai en main pour être performant ».

Vif de corps et d’esprit

Défenseur avant tout, Caleb Martin a développé son opportunisme en attaque pour naviguer au-delà des 10 points de moyenne cette saison, faisant de lui un joueur capable d’avoir un impact sur le déroulement d’un match des deux côtés du terrain. Un profil qui plaît forcément à Erik Spoelstra, qui a également mis en avant sa vitesse d’exécution.

« Il peut enchaîner rapidement, sur des situations indécises. Il impose sa vitesse, sa rapidité, sa volonté dans de nombreux domaines. Et défensivement, il peut transformer cette énergie en faisant des actions décisives pour mener à du jeu rapide dans l’autre sens. Il est sans doute notre joueur le plus rapide. Quand il est au meilleur de sa forme, on sent cette vitesse ».

Et même si Miami menait déjà de 28 points à l’entame du dernier quart-temps cette nuit face à Memphis, Erik Spoelstra a tout de même laissé Caleb Martin disputer l’intégralité des 12 dernières minutes cette nuit, histoire de faire perdurer la nouvelle tradition… Et d’engranger une nouvelle victoire.

Caleb Martin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHA 18 18 44.0 54.1 81.0 0.6 1.6 2.1 1.3 1.8 0.7 0.8 0.4 6.2 2020-21 CHA 53 15 37.5 24.8 64.1 0.6 2.1 2.7 1.3 1.2 0.7 0.6 0.2 5.0 2021-22 MIA 60 23 50.7 41.3 76.3 1.2 2.7 3.8 1.1 1.7 1.0 0.9 0.5 9.2 2022-23 MIA 71 29 46.4 35.6 80.5 1.2 3.6 4.9 1.7 2.0 1.0 1.1 0.4 9.6 2023-24 MIA 59 27 43.4 35.4 78.3 1.2 3.3 4.5 2.2 2.0 0.7 1.2 0.4 10.0 Total 261 24 45.2 35.8 76.2 1.0 2.9 3.9 1.5 1.8 0.8 1.0 0.4 8.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.