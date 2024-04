Mike Conley davantage porté sur le scoring aux Wolves

À l’image de son classement (7e), de son bilan (35v-34d), mais aussi de ses adversaires directs comme les Clippers, les Mavericks ou encore les Warriors, Minnesota délivre pour le moment une campagne assez moyenne.

Privés de Karl-Anthony Towns depuis plusieurs mois, les Wolves continuent d’avancer à tâtons, et alors que l’intégration de Rudy Gobert demeure un processus en cours, il a fallu changer de fusil d’épaule en février avec le départ de D’Angelo Russell, remplacé par Mike Conley dont le profil est à l’opposé de celui de son jeune prédécesseur.

Le baromètre offensif de son équipe

Sauf que le meneur vétéran est devenu le baromètre offensif de son équipe. Quand il score, les Wolves gagnent. De quoi convaincre Mike Conley d’être plus agressif ces dernières semaines. Comme face à Atlanta avec 21 points pour battre facilement les Hawks (136-115).

« Plus j’apprends à connaître l’équipe et je vois ce qu’on attend de moi, plus il semble évident que je dois être plus agressif en attaque en cherchant davantage de tirs », admet Mike Conley dans le Star Tribune. « Que je réussisse ou que je rate le tir, il faut vraiment que je sois plus affirmé et agressif offensivement. Car ça ouvre d’autres choses pour mes coéquipiers. Je dois continuer à jouer comme ça. »

Le constat est flagrant : dans les trois dernières victoires de Minny, Mike Conley tourne à un peu moins de 20 points, à un excellent 61% de réussite aux tirs. À l’inverse, dans les trois dernières défaites de son équipe, le meneur a disparu des radars avec moins de 9 points à un piteux 27% de réussite…

Coincé entre le désir logique de vouloir s’intégrer à sa nouvelle équipe en créant du jeu pour les autres et en étant le premier à faire la passe, Mike Conley a suivi son instinct naturel de meneur de jeu. Mais, chez les Wolves qui attendent encore le retour de Karl-Anthony Towns et digèrent le départ d’un meneur à la gâchette facile en D’Angelo Russell, il doit forcer sa nature et shooter davantage. Surtout en fin de match !

>« Je pensais qu’ils voulaient surtout que le ballon circule davantage, et je voulais les aider à le faire. C’est ce que je faisais à Utah cette saison aussi, je facilitais le jeu. Maintenant, je comprends mieux ce dont l’équipe a besoin. Je dois simplement être le plus agressif possible car les gars se nourrissent de ça et ça simplifie le jeu pour tout le monde. »

Aider Edwards en fin de match

Face à Atlanta, Mike Conley a notamment su hausser le ton avec un 3-points ou un petit « floater » quand les Hawks s’essayaient à un retour en dernier quart.

« Mike était chaud », s’est réjoui Anthony Edwards. « Il doit être agressif, plus agressif à chaque fois qu’il entre en jeu. [Nos adversaires] savent que je vais être agressif, mais on a besoin de plus de monde. »

Face aux Lakers avec un tir lointain décisif ou à Sacramento pour sceller la victoire aux lancers, il n’hésite pas à prendre sa chance dans les moments chauds. Bien au contraire !

« Dans cette équipe, on s’attend à ce que ce soit Ant qui ait la balle entre les mains en fin de match. Mais parfois, il faut aussi d’autres gars qui mènent et qui initient l’attaque. Pour ne pas mettre trop de pression sur lui. Je peux le faire », conclut Mike Conley. « Je dois prendre ces opportunités et être agressif. »

Mike Conley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 MEM 53 26 42.8 33.0 73.2 0.4 2.2 2.6 4.2 1.6 0.8 1.7 0.0 9.4 2008-09 MEM 82 31 44.2 40.6 81.7 0.3 3.1 3.4 4.3 1.8 1.1 1.7 0.1 10.9 2009-10 MEM 80 32 44.5 38.7 74.3 0.4 2.0 2.4 5.3 2.2 1.4 2.1 0.2 12.0 2010-11 MEM 81 36 44.4 36.9 73.3 0.4 2.7 3.1 6.5 2.3 1.8 2.2 0.2 13.7 2011-12 MEM 62 35 43.3 37.7 86.1 0.4 2.2 2.5 6.5 2.2 2.2 2.0 0.2 12.7 2012-13 MEM 80 35 44.0 36.2 83.0 0.5 2.3 2.8 6.1 2.1 2.2 2.4 0.3 14.6 2013-14 MEM 73 34 45.0 36.1 81.5 0.6 2.4 2.9 6.0 1.9 1.5 2.1 0.2 17.2 2014-15 MEM 70 32 44.6 38.6 85.9 0.4 2.6 3.0 5.4 2.0 1.3 2.2 0.2 15.8 2015-16 MEM 56 31 42.2 36.3 83.4 0.5 2.5 2.9 6.1 1.8 1.2 1.5 0.3 15.3 2016-17 MEM 69 33 46.0 40.8 85.9 0.5 3.0 3.5 6.3 1.8 1.3 2.3 0.3 20.5 2017-18 MEM 12 31 38.1 31.2 80.3 0.0 2.3 2.3 4.1 2.0 1.0 1.5 0.3 17.1 2018-19 MEM 70 34 43.8 36.4 84.5 0.6 2.8 3.4 6.4 1.8 1.3 1.9 0.3 21.1 2019-20 UTH 47 29 40.9 37.5 82.7 0.7 2.5 3.2 4.4 2.2 0.8 2.0 0.1 14.4 2020-21 UTH 51 29 44.4 41.2 85.2 0.7 2.8 3.5 6.0 1.9 1.4 1.9 0.2 16.2 2021-22 UTH 72 29 43.5 40.8 79.6 0.7 2.4 3.0 5.4 2.0 1.3 1.7 0.3 13.7 2022-23 * All Teams 67 30 42.8 38.5 83.4 0.5 2.2 2.7 6.7 2.1 1.1 1.5 0.2 11.9 2022-23 * UTH 43 30 40.8 36.2 81.3 0.4 2.1 2.5 7.7 2.2 1.0 1.7 0.2 10.7 2022-23 * MIN 24 31 46.0 42.0 86.3 0.7 2.5 3.1 5.0 1.9 1.2 1.2 0.2 14.0 2023-24 MIN 71 29 45.4 43.7 90.6 0.5 2.3 2.8 6.0 1.7 1.1 1.2 0.2 11.2 Total 1096 32 43.9 38.6 82.3 0.5 2.5 3.0 5.7 2.0 1.4 1.9 0.2 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.