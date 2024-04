Jacque Vaughn a testé la résistance de ses titulaires

Pour ce « road trip » composé de cinq matches en huit jours, les Nets terminaient à Oklahoma City avec l’idée de confirmer leur belle victoire à Denver. Cela n’a pas été le cas puisque Brooklyn s’est incliné face au Thunder.

Mais ce qui frappe dans ce match, ce sont les temps de jeu des titulaires des Nets. Mikal Bridges, Spencer Dinwiddie, Nic Claxton et Cameron Johnson ont tous joué 38 ou 39 minutes. Et aucun n’a eu plus de trois minutes pour souffler en seconde période.

Pourquoi donc ce choix de Jacque Vaughn, face à un tel adversaire et alors que la fin d’un « road trip » est toujours épuisante pour les organismes ?

« J’ai longuement fait jouer mes titulaires pour des raisons psychologiques et mentales », assure le coach des Nets au New York Post. « Est-ce possible de finir ces déplacements et de trouver une manière de l’emporter ? Peut-on jouer beaucoup sans penser au lendemain ? C’est un défi pour ce groupe, afin de voir comment il allait répondre. C’est ça, les playoffs : il faut jouer tous les deux jours et longtemps. Donc j’ai préparé le terrain sur un plan psychologique. On n’a pas réussi à le faire. »

Avec sa dernière phrase, Jacque Vaughn fait un constat que ses joueurs ont également dressé. Sans doute émoussés, les Nets ont été dominés par l’intensité du Thunder en seconde période, s’inclinant 69-45.

« Ils ont joué plus dur que nous », glisse Mikal Bridges. « Les paniers primés de Lu Dort en début de troisième quart-temps ont certes donné de l’élan. Mais sinon, ils ont été plus tranchants, en allant chercher les ballons. Nous, on a perdu des possessions. On a été bousculé en seconde mi-temps. »

On peut imaginer qu’un Cameron Thomas, qui n’a eu le droit qu’à trois minutes dans cette rencontre, a mal vécu le fait de voir ses coéquipiers fatigués se faire marcher dessus alors que lui est globalement bloqué sur le banc depuis quelques jours…

Mais Jacque Vaughn a surtout insisté sur l’aspect mental et défensif de cette deuxième partie de match. Celle manquée par ses troupes.

« On n’a pas bien terminé la première période et ça donne ce résultat en troisième quart-temps. Le Thunder a été présent au rebond offensif, il a été chercher les ballons là où nous, on ne l’a pas fait. Alors que se battre sur chaque possession, c’est ce qu’on doit toujours faire. Chaque ballon arraché compte. Il faut y aller, être plus dur, bloquer au rebond, puis revenir en défense. On ne l’a pas assez fait et on l’a payé. »