Sa bagarre avec Nikola Mirotic a aidé Bobby Portis à grandir

Les relations parfois houleuses au sein d’un vestiaire a été l’un des sujets abordés par Bobby Portis, lors de son passage sur le podcast de J.J. Redick. Alors que ce dernier évoquait des entraînements parfois musclés avec Hedo Turkoglu, du temps où ils évoluaient à Orlando, l’ancien joueur des Bulls est revenu sur sa bagarre avec Nikola Mirotic.

On rappelle que l’actuel joueur des Bucks avait cassé la mâchoire de son coéquipier aux Bulls, juste avant le coup d’envoi de la saison 2017-2018. Hospitalisé, le natif du Monténégro avait manqué plusieurs semaines de compétition et avait fini par réclamer et obtenir son transfert vers les Pelicans, quelques mois plus tard.

Cette bagarre à l’époque, une scène isolée ? Pas vraiment… « Ce n’était pas notre première fois. Tout le monde faisait ça chez les Bulls. C’était la culture. Tout le monde se battait ! », en rigole aujourd’hui Portis, avant de s’arrêter sur l’échauffourée en question : « C’était le genre de situation où on se tirait la bourre sur le terrain. Je marquais, il marquait, je marquais, il marquait. Il était genre ‘moi, moi, moi’. Je n’ai pas aimé ça et il s’est précipité sur moi, m’a poussé et ainsi de suite. »

C’est ainsi que Portis a été suspendu pour les huit premiers matchs de cette saison-là. Le vestiaire des Bulls, malgré la « culture » dont il est question, a alors subi les effets de cette bagarre. Et la franchise de Chicago a connu un début d’exercice cauchemardesque en matière de résultats : 3 victoires pour 20 défaites.

Une leçon de vie

À l’instar de Nikola Mirotic, Bobby Portis avait fini par être transféré un an plus tard vers Washington. « Ça a été une leçon dans ma vie, qui m’a permis de m’améliorer comme personne et comme joueur. Quand je suis revenu de ma suspension, j’ai vraiment dû montrer aux gens ce que je valais et que je pouvais jouer. Ça a été une bénédiction indirecte (mais) à l’époque ça a terni mon nom, ma réputation et mon image. »

Après les Wizards puis les Knicks, son chemin de la rédemption l’a surtout mené vers les Bucks, avec qui il a activement participé à la quête du titre en 2021 et s’est imposé comme l’un des « role players » les plus fiables de la ligue. Au point de faire oublier cet épisode avec Mirotic.

« Je suis éternellement reconnaissant envers Milwaukee, d’avoir pu venir ici, nettoyer mon nom et mon image, et montrer aux gens que je suis plus que ce que les médias ont fait de moi », remercie le coéquipiers de Giannis Antetokounmpo.