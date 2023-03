Russell Westbrook devient le neuvième meilleur passeur de l’histoire

Il n’avait besoin que de trois passes et il a fait le minimum. Russell Westbrook a donc distribué trois passes décisives face aux Knicks, qui lui ont permis d’arriver au total de 9062 en carrière.

Soit une de plus qu’Isiah Thomas, le meneur de légende des Pistons dans les années 1980, champion NBA en 1989 et 1990. Le meneur de jeu des Clippers est donc désormais le neuvième meilleur passeur de l’histoire de la NBA.

« C’est évident que faire partie de ce classement, c’est génial », a commenté le MVP 2017 après la rencontre. « En tant que meneur de jeu, et vu les commentaires que j’ai supportés dans ma carrière, être dans les meilleurs passeurs, c’est quelque chose. »



Paul George en a évidemment profité pour rendre hommage à son coéquipier.

« C’est un Hall of Famer, un des meilleurs meneurs de jeu de tous les temps. On ne peut comparer Westbrook à aucun autre joueur. Il a suivi son propre chemin et a été unique dans cette voie. Il est parmi les très grands, les meilleurs de l’histoire. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. »

Pour occuper la huitième place de ce classement, propriété d’Oscar Robertson, il faudra sans doute attendre deux saisons puisque l’ancienne star des Bucks compte 9 887 passes, soit plus de 800 d’avance sur l’ancien joueur du Thunder.