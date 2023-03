Terrence Ross, l’autre grosse gâchette des Suns

Shooteur d’exception, Terrence Ross a de nouveau l’opportunité de briller au plus haut niveau de la ligue depuis qu’il s’est engagé pour les Suns de Phoenix. Ses coéquipiers continuent de l’apprivoiser au quotidien, et ce qui est principalement ressorti jusqu’à présent, c’est la fiabilité de sa mécanique de tir, un exemple pour tous.

« Même les tirs où on pourrait croire que quelqu’un pourrait les contester, il déclenche de tellement haut et avec tellement d’effet sur chaque tir qu’il prend, c’est presque impossible à contester », a même remarqué Devin Booker, qui n’a pourtant pas le tir le plus « dégueu » de la ligue !

Terrence « Rocket » Ross

Terrence Ross incarne en effet la définition du « jump shot », tir en suspension qu’il déclenche au plus haut possible de son impulsion. Avec ça, le serial shooteur travaille également la trajectoire de son tir, en essayant de faire en sorte qu’elle soit la plus haute possible. Une mécanique « à montrer dans toutes les écoles » !

« Je fais ça depuis toujours, et c’est toujours quelque chose que j’essaie de travailler, de faire monter le ballon. J’ai oublié qui me l’avait appris, mais j’ai appris ça très tôt, de ne pas prendre de tir trop plat. Tirez vers le haut, de façon à ce que, lorsque vous êtes fatigué, le ballon puisse toujours passer par-dessus le bord du cercle. C’est quelque chose sur lequel j’ai toujours travaillé », a confié l’intéressé.

Comme il l’a souligné, il n’y a pas vraiment de secret, en dehors d’un travail acharné depuis tout ce temps. « Quand je saute, la balle monte haut. Et quand je tire, le ballon monte également assez haut. Ces deux choses ajoutées l’une à l’autre donnent l’impression qu’il s’agit d’un missile », a poursuivi « The Human Torch ».

Des tirs depuis le corner qui flirtent avec le plafond

Avec le Noah Basketball Shooting System, outil de mesure utilisé en NBA, qui recense notamment avec précision la trajectoire du ballon, les shooteurs peuvent désormais savoir avec précision si la trajectoire de leurs tirs s’approchent plus des 55 degrés que des 35. De son côté, Terrence Ross fait, sans surprise, partie de ceux qui ont les trajectoires de tir les plus « hautes ».

« Vous pouvez déterminer avec précision où se situe votre tir. Parfois, quand je tire dans les corners, je veux envoyer le ballon le plus haut possible et finir dans les 40 ou 50 degrés. D’autres fois, quand je tire de plus loin, j’essaie de tirer avec davantage une courbe en arc. C’est une chose avec laquelle je me suis un peu amusé », a-t-il ajouté.



Un poil en difficulté sur ses quatre premiers matchs avec Phoenix, T-Ross a réglé la mire mercredi face à OKC, puis samedi contre les Kings. Résultat, 42 points en deux matches avec un joli 10 sur 20 derrière l’arc venu rappeler à quel point il pouvait apporter à sa nouvelle équipe et donc, comme indiqué, avec des tirs depuis les corners qui ont flirté avec le plafond du Footprint Center.

« C’est un joueur de plus capable de créer son propre tir, mais il peut aussi prendre l’espace et sanctionner à 3-points. Il est longiline, il peut finir près du cercle en résistant aux coups. Il peut finir par-dessus les gars quand il le faut », a souligné son coach, Monty Williams qui continue également d’apprécier la panoplie de son nouveau sixième homme, qui va profiter d’un rôle plus important tant que Kevin Durant sera absent.