Programme du soir | Sans Giannis Antetokounmpo, les Bucks sont à Golden State

On suivra le derby entre Orlando et Miami (01h00) avec le retour de Kyle Lowry, ou encore le duel entre Atlanta et Boston (01h30) tandis que Kyrie Irving sera présent, mais pas Luka Doncic, pour Memphis – Dallas (02h00).

Match important entre New Orleans et Oklahoma City (02h30) mais également entre Golden State et Milwaukee (02h30), sans Giannis Antetokounmpo malheureusement. Enfin, la soirée se termine à Phoenix, qui a l’occasion de se rapprocher de son adversaire du soir, Sacramento (03h00, beIN Sports Max 4), au classement en cas de victoire.

Programme complet

22h00 | LA Clippers – New York (beIN Sports Max 5)

01h00 | Charlotte – Utah

01h00 | Detroit – Indiana

01h00 | Orlando – Miami

01h30 | Atlanta – Boston

02h00 | Houston – Chicago

02h00 | Memphis – Dallas

02h30 | New Orleans – Oklahoma City

02h30 | Golden State – Milwaukee

03h00 | Phoenix – Sacramento (beIN Sports Max 4)