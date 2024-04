Isaiah Thomas ne rêve toujours que d’un retour en NBA

Sans équipe depuis la fin de saison dernière, Isaiah Thomas espère toujours rejouer en NBA. Même si sa situation sportive est compliquée, l’ancien joueur des Celtics se tient prêt en attendant qu’on l’appelle.

« Je me tiens prêt. J’espère que le téléphone sonnera bientôt » confie-t-il à Heavy Sports. « Mais vous me connaissez, je m’occupe de ma famille et je m’entraîne. Je reste prêt, je reste aussi positif que possible dans cette situation. Évidemment, je veux toujours jouer en NBA, alors je vais travailler pour cela jusqu’à ce que je ne puisse plus le faire. Jour après jour, je me prépare en essayant de garder mon mental aussi affûté que possible pendant cette période. Je fais deux sessions de base par jour, comprenant deux ou trois heures chacune ».

La saison dernière, il avait réussi son coup en revenant au sein de la ligue, ce qui n’est pas une tâche facile lorsqu’on est mis à la porte. Il avait disputé 22 matchs pour trois franchises différentes : les Lakers, les Mavericks et les Hornets, en tournant en moyenne à 8.4 points en 15 minutes de jeu, ce qui est plutôt honorable. Désormais, il est prêt à faire tous les sacrifices possibles pour goûter de nouveau à cette sensation.

« Je pense qu’à ce stade de ma carrière, mon rôle sera probablement d’être un vétéran, d’enseigner aux gars comment être professionnels et de me tenir prêt lorsque mon nom sera appelé » reconnait-il. « Je n’ai que 34 ans, mais je n’ai pas beaucoup joué ces trois dernières années, ce qui fait que mon corps n’a pas été trop sollicité. L’opération de 2020 a réglé le problème de la hanche, et mon corps a vraiment 31, 32 ans. J’ai encore en moi des années pour jouer à un haut niveau. Mais ce n’est pas ce que je recherche : je veux être capable de jouer en NBA et de voler de mes propres ailes. C’est vraiment ce que je veux. Je veux pouvoir jouer deux ou trois ans de plus, et si mon nom est appelé, je sais que je peux produire à un haut niveau. Je le sais parfaitement ».

Des contacts avec deux franchises ?

Âgé de 34 ans, Isaiah Thomas a déjà joué pour 10 franchises NBA différentes au cours de sa carrière : les Kings, les Suns, les Celtics, les Cavaliers, les Lakers, les Nuggets, les Wizards, les Pelicans, les Mavericks et les Hornets.

Et il ne compte pas s’arrêter là, car il ne veut toujours pas entendre parler d’une expérience à l’étranger.

« Il y a tellement de choses que je peux faire pour aider une équipe, à part marquer des paniers et faire des bonnes actions. Si on fait appel à moi ? Je peux jouer ce soir et être productif, mais je peux faire plus. Je peux toujours être important pour une équipe sans particulièrement jouer. C’est ce que j’ai fait avec les Hornets l’année dernière. J’ai pu montrer ma valeur. Je peux encore jouer. Je le dis en toute humilité. Je peux encore jouer. Ce n’est pas comme si je réclamais une chose impossible » conclut Isaiah Thomas. « Je sais que c’est proche, je dois juste trouver l’équipe qui me veut vraiment. Mon agence et mes représentants essaient de trouver une solution. Il est évident qu’il y a beaucoup d’intérêt à l’étranger, mais je n’y pense même pas pour l’instant, alors je ne veux même pas m’en mêler. Mon but ultime est de porter un maillot NBA. C’est tout ce que je veux ».

Isaiah Thomas assure d’ailleurs avoir eu des contacts avec deux franchises ces dernières semaines, sans rien de concret pour l’instant, même s’il espère qu’elles feront appel à lui « cette semaine ou la suivante ».