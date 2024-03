Le 10 mars 2013, DeAndre Jordan écrabouillait Brandon Knight !

« Lob City ». C’était le surnom donné aux Clippers il y a plus de dix ans. À l’époque, Chris Paul en est le chef d’orchestre, et il dispose à ses côtés de deux dunkeurs exceptionnels : Blake Griffin et DeAndre Jordan. C’est grâce à ce trio que les Clippers vont devenir l’une des formations les plus sexy de la NBA.

Le point d’orgue de cette période date sans doute du 10 mars 2013. Ce soir-là, les Clippers accueillent les Pistons, et un « alley-oop » va casser les réseaux sociaux, pourtant encore jeunes. Ce n’est plus une posterization, mais un écrabouillage en règle que réalise DeAndre Jordan sur la personne de Brandon Knight.

Certes, il y a 20 cm d’écart entre les deux, mais les images sont si violentes… qu’elles envoient aux oubliettes les gros dunks de Blake Griffin sur Timofey Mozgov ou Kendrick Perkins.

« C’est la première fois que je vois Caron Butler courir aussi vite vers moi. Donc j’ai compris que c’était un beau dunk, d’autant que Ronny s’est mis à danser » racontera DeAndre Jordan, dont la mimique deviendra un mème.

Juste à côté de DeAndre Jordan, au moment du dunk, Chris Paul ironise. « C’était complètement dingue. Mais c’était presque aussi bon que le dunk que j’ai mis l’autre jour à l’entraînement… »

Quant à Blake Griffin, spécialiste à l’époque des « poster dunks » et vainqueur du Slam Dunk Contest, il déclare carrément : « Je n’ai jamais été témoin d’un dunk aussi beau de ma vie. C’est ce qu’on appelle le dunk de l’année. »

L’humour de Brandon Knight

Evidemment, dans la minute qui a suivi, Twitter s’était enflammé, et DeAndre Jordan est rapidement devenu le sujet le plus commenté, tandis que les « RIP Knight » se multipliaient.

D’ailleurs, un petit malin, pas forcément très drôle, avait carrément modifié la page Wikipedia de Brandon Knight pour annoncer qu’il était « mort sous les coups de DeAndre Jordan ».

Postérizé le plus connu de l’année 2013, Brandon Knight avait réagi avec humour et lucidité. « Le staff n’avait pas dit dans l’avant-match que les Clippers étaient des spécialistes des passes lobées » avait-il ironisé, avant d’ajouter : « C’est la culture du moment. Les gens prennent un truc et en font une grosse histoire. Je peux en rire, c’est marrant pour moi. DeAndre Jordan est un athlète. Je sauterais encore, je suis comme ça. »

Et pourquoi avait-il tenté de monter au contre sur ce alley-oop et face à un monstre pareil ? « Quand je rentre sur le terrain, je n’accepte pas que les gens dunkent six, sept ou huit fois et de ne pas essayer de les arrêter. J’en fais une affaire personnelle. D’où je viens et là où j’ai grandi, vous refusez que ça se passe comme ça. »