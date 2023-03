Pour Paul George, le jeu actuel donne trop l’avantage aux attaquants

Comme tous les joueurs arrivés en NBA au début de la dernière décennie ou juste avant, Paul George a vu le basket basculer dans une nouvelle ère avec la domination des Warriors et de Stephen Curry au mitan des années 2010.

C’est désormais une vérité reconnue de tous et bien visible : le shoot à 3-pts a pris une place prépondérante dans la ligue. Tout le monde s’y met ou presque et c’est impossible de s’en passer.

« Le jeu a changé, c’est différent », constate Paul George pour son podcast. « Mes premières saisons dans la ligue, on avait moins de possessions en attaque. Et l’attaque passait par les meilleurs joueurs. Il y avait deux intérieurs aussi. Donc ça allait moins vite, ça jouait sur demi-terrain. Aujourd’hui, il y a six ou sept joueurs dans chaque équipe qui peuvent shooter et mettre cinq ou six paniers à 3-pts, là où, à l’époque, ils n’étaient que trois. Il n’y avait pas autant de shoots, ni de possessions. »

L’ailier des Clippers explique aussi que les « joueurs sont devenus très malins pour provoquer des fautes et aller aux lancers-francs ». D’après lui, « les lancers-francs sont à un niveau jamais vu », ce qui n’est pas vrai statistiquement. Justement (en partie) parce que les joueurs s’écartent de plus en plus et que les batailles à l’intérieur sont moins présentes.

Si on jette un œil aux moyennes par match, saison après saison, on remarque même que c’est le contraire de la sensation exprimée par « PG13 » puisqu’on n’a jamais aussi peu passé de temps aux lancers-francs dans l’histoire de la ligue que depuis dix ans…

Néanmoins, les libertés offertes par les arbitres, qui sanctionnent plus durement les défenseurs que dans les années 1990 et 2000, ne semblent pas totalement plaire à l’ancien d’Indiana.

« Ça a un peu tué le jeu », estime-t-il. « On ne peut plus défendre aussi fort qu’avant. C’est tout de suite faute. On pouvait être physique et agressif avant, mais plus maintenant. Les attaquants ont l’avantage désormais. »

Heureusement, il reste les playoffs pour que le jeu s’équilibre, et que les défenses reprennent le dessus. A condition de s’y qualifier évidemment.