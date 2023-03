Enfin le début d’un déclic pour Jabari Smith Jr.

Jusqu’à la dernière minute, on pensait que Jabari Smith Jr serait le 1er choix de la Draft 2022. Mais le Magic a préféré sélectionner Paolo Banchero, et les dirigeants ne doivent pas le regretter… À l’inverse, à Houston, Smith Jr. a déçu. On attendait un grand défenseur, et il a bien du mal à peser de ce côté du terrain. On parlait de lui comme un spécialiste du shoot extérieur, et l’ailier-fort vit un calvaire depuis ses débuts.

En octobre ? 32.6% aux tirs dont 33.3% à 3-points. En novembre ? 37.4% et 35.1%… Et c’est comme ça jusqu’au All-Star Break qu’il va atteindre avec 38.9% aux tirs et 30.3% à 3-points. Mais à Houston, on l’a signé pour ses qualités de shooteur, et son coach l’encourage à tirer. Même de loin puisqu’un tir sur deux est pris à 3-points.

« Il faut qu’il garde confiance en son tir. Je veux qu’il tire quand il est démarqué » explique le coach de Houston. « C’est difficile. C’est comme un batteur au baseball qui est au fond du trou… Cela fait partie de ces choses, et il a besoin de voir la balle rentrer quelques fois. Que ce soit un lay-up ou un lancer, ou de mettre ses 3-points à l’entraînement. J’espère que ça l’aidera pour la suite. »

Moins de shoots, plus d’adresse

En fait, la coupure du All-Star Game a fait du bien. Tout du moins, il y a du mieux en mars avec 50% aux tirs et 42% à 3-points. Ce sont de bons chiffres, et on note que Jabari Smith Jr. shoote moins à 3-points : moins de 4 tirs par match en mars, contre plus de 6 en octobre et novembre.

Cette semaine, il vient de signer un 3 sur 7 à 3-points face aux Nets, puis un 3 sur 5 cette nuit face aux Pacers. On retiendra bien sûr ce tir primé qui envoie les Rockets et les Pacers en prolongation. Un shoot difficile où son toucher a fait la différence. Preuve qu’il y a du mieux.

« Oh oui, ça fait du bien, clairement » confirme-t-il à propose de sa réussite du moment. « Vous savez, j’ai simplement confiance en mon travail, je corrige ce que je vois, et je reste confiant. »

Avant de planter 30 points face à Indiana, il n’avait franchi la barre des 20 points qu’à deux reprises en 2023 : une fois en janvier, une fois en février. Dans le staff des Rockets, un assistant s’occupe spécialement de lui, et plus particulièrement de son équilibre sur les tirs. « Le fait de passer du macro au micro aide certainement à résoudre un problème » se justifie Stephen Silas à propos de ce travail spécifique.

Ne pas trop réfléchir

De l’autre côté du terrain, Jabari Smith Jr. semble aussi progresser, et sa polyvalence, louée au moment de la Draft, est enfin perceptible. « J’ai le sentiment d’être plus physique. J’ai l’impression d’être capable de défendre sur des joueurs plus grands, mais aussi de contenir le dribble de quelques-uns des meilleurs meneurs. Par exemple, j’ai vécu des moments compliqués sur Dinwiddie et d’autres meneurs compliqués. Je me vois donc capable d’exercer une plus grande pression sur le ballon et d’être en mesure de switcher sur ces joueurs de premier plan, ces extérieurs. Il suffit de connaître la technique. J’apprends simplement à connaître les joueurs, à savoir ce qu’ils veulent faire. A force d’affronter les mêmes joueurs, on finit par connaître leurs tendances. Je dois me renforcer physiquement. Mes appuis deviendront plus rapides. Je ne peux que m’améliorer ».

Même s’il a déçu, Jabri Smith Jr. n’a que 19 ans, et il est dans une formation aux allures de Team Ignite sans un noyau de vétérans pour l’encadrer. Clairement, les Jalen Green, Alperen Sengun et compagnie sont presque livrés à eux-mêmes. Le plus important, c’est de croire en la suite, et ne pas trop se prendre la tête.

« J’ai l’impression que lorsque les choses ne vont pas notre sens, on commence à trop réfléchir, et cela peut vous affecter » conclut-il. « Ce n’était pas nécessairement une question de confiance, mais plutôt une question de réflexion. John Lucas (assistant) me dit que j’essaie parfois d’être parfait. J’essaie juste de ne pas être trop dur avec moi-même et de continuer à avoir confiance. Cela arrive. Il suffit de continuer à jouer, de ne pas se laisser abattre et, pendant que vous jouez, de vous concentrer sur d’autres choses pour ne pas y penser. En fin de compte, j’ai été un shooteur toute ma vie. J’ai joué au basket toute ma vie ».