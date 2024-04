Immanuel Quickley, le grand saut en devenant meilleur 6e homme ?

Même s’ils restent sur deux défaites, les Knicks ont juste avant réalisé une série impressionnante de neuf victoires de suite, entre le 11 février et le 5 mars. Une série au cours de laquelle Immanuel Quickley s’est montré, notamment lors de la victoire à couper le souffle de New York face à Boston au TD Garden après deux prolongations. Il a porté ce soir-là les siens jusqu’au succès avec 38 points, 8 rebonds, 7 passes décisives et 4 interceptions en 55 minutes !

Une performance qui lui a permis de marquer de nombreux points auprès des observateurs mais aussi des bookmakers pour le titre de meilleur sixième homme de l’année. Une récompense qui lui permettrait d’imiter son idole, Lou Williams, trois fois vainqueurs du trophée.

« Chaque fois que vous êtes mentionné avec de grands joueurs comme Lou Williams, ou tout autre joueur qui a remporté le titre de sixième homme de l’année, c’est quelque chose d’assez cool » a reconnu Immanuel Quickley.

Avant ce match contre Boston, c’est Malcolm Brogdon, auteur d’une très bonne saison à Boston, qui tenait la corde. Mais voilà, les récentes performances d’Immanuel Quickley ont peut-être rebattu les cartes. À surveiller également, des joueurs comme Norman Powell, Malik Monk, Tyrese Maxey ou Bobby Portis qui n’ont pas dit leur dernier mot.

Avantage défense

Après deux saisons, Immanuel Quickley a désormais pleinement gagné la confiance de Tom Thibodeau. Aujourd’hui, il joue 28 minutes par match contre 23 et il s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs des Knicks, devenant du même coup un élément incontournable de l’équipe de New York dans les moments clés.

« J’ai l’impression d’avoir trouvé mon rythme de croisière » explique-t-il. « Je pense que c’est en défendant que tout commence pour moi. Et le fait d’être dans le rythme défensivement, je sais que je peux trouver mon rythme offensif grâce à cela ».

La défense a été le plus grand changement pour Immanuel Quickley par rapport à ses deux premières saisons dans la ligue. Il a en effet énormément progressé dans ce domaine.

« Il peut défendre sur plusieurs postes. Il est devenu beaucoup plus fort » confirme Tom Thibodeau. « Mais je pense aussi que sa compréhension de la ligue, le fait de savoir ce que les équipes essaient de faire, sa capacité à penser à l’avance est importante ».

Remporter le trophée de sixième homme de l’année serait une récompense énorme pour Immanuel Quickley surtout à ce stade de sa carrière. Pourtant, l’intéressé ne veut pas trop s’avancer sur le sujet.

« Pour moi, honnêtement, tout se résume à gagner » conclut Immanuel Quickley. « Si vous ne gagnez pas, personne ne reçoit de prix. Donc, honnêtement, je ne m’y intéresse pas trop. Je me concentre sur le quotidien, j’essaie de m’améliorer, et si je gagne le titre de sixième homme de l’année, alors je gagne le titre de sixième homme de l’année ».

Attention aussi au contrecoup physique car son gros match face à Boston a été suivi par deux piètres performances, dans deux défaites. Face à Charlotte puis à Sacramento, il a ainsi compilé 14 puis 3 points, à 5/16 puis 1/11 au tir.

Immanuel Quickley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 NYK 64 19 39.5 38.9 89.1 0.4 1.8 2.1 2.0 1.8 0.5 0.9 0.2 11.4 2021-22 NYK 78 23 39.2 34.6 88.1 0.4 2.8 3.2 3.5 2.1 0.7 1.3 0.0 11.3 2022-23 NYK 81 29 44.8 37.0 81.9 0.7 3.4 4.2 3.4 2.1 1.0 1.2 0.2 14.9 2023-24 * All Teams 62 29 43.2 39.6 82.9 0.2 3.4 3.7 4.6 1.7 0.7 1.4 0.2 16.4 2023-24 * TOR 32 34 41.7 39.7 79.3 0.3 4.3 4.7 6.6 1.8 0.8 1.7 0.2 17.7 2023-24 * NYK 30 24 45.4 39.5 87.2 0.2 2.4 2.6 2.5 1.5 0.5 1.0 0.1 15.0 Total 285 25 42.0 37.4 85.1 0.5 2.9 3.3 3.4 1.9 0.7 1.2 0.1 13.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.