D’Angelo Russell de retour ce vendredi soir pour les Lakers

Le retour de D’Angelo Russell aux Lakers va pouvoir redémarrer. Revenu à Los Angeles à la « trade deadline » dans le cadre du transfert de Russell Westbrook, le meneur avait dû rejoindre l’infirmerie dès son quatrième match, la faute à une entorse de la cheville subie face aux Warriors.

Le voilà désormais sur pied, prêt à revenir ce soir face aux Raptors, après six matchs d’absence.

« Mon style de jeu me permet de ne pas trop compenser une blessure du genre, quand ça concerne ma cheville ou mon genou, parce que je ne suis pas vraiment explosif » explique-t-il, alors qu’il ne devrait pas être limité en termes de temps de jeu. « Donc de ce côté-là, c’est plutôt une bonne chose pour moi. »

Le 2e choix de la Draft 2015 va également retrouver sa place dans le cinq majeur de Los Angeles, Dennis Schröder récupérant donc un rôle de 6e homme, comme l’explique Darvin Ham.

« Je sais qu’être titulaire est important pour beaucoup de gens mais, au bout du compte, le cinq qui finit les matchs est un peu plus important et Dennis fait partie des options à ce moment-là. »

C’est que l’Allemand a été précieux, sans D’Angelo Russell et sans LeBron James, lors des dernières rencontres, avec 14.3 points et 8.5 passes décisives de moyenne sur les six derniers matchs. Surtout, Los Angeles a remporté quatre des six rencontres, contre des équipes de l’Ouest : Dallas, Oklahoma City, Golden State et Memphis.

« Il a été énorme » confirme D’Angelo Russell. « Il a porté l’équipe, il a dirigé l’équipe. Il a fait tout ce qu’il pouvait faire. La façon dont il a défendu sur Desmond Bane lors du match contre Memphis, c’était énorme. Il a toujours été comme ça. Hypercompétitif, à mener les gars par l’exemple, offensivement et défensivement. Il est énorme. »