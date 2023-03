Fait divers | Aucune charge retenue contre Shawn Kemp

Maintenu en détention jusqu’aux conclusions de l’enquête de la police de Tacoma suite à un échange de coups de feu survenu mercredi sur un parking, Shawn Kemp a été libéré jeudi dans la journée.

Aucune charge n’a été retenue contre lui selon le porte-parole du bureau du procureur du comté de Pierce.

Alors qu’une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux, où l’on voit l’ancien joueur des Sonics sortir de sa voiture avec une arme à la main, son avocat a confirmé que Shawn Kemp essayait de récupérer des affaires volées.

« Tard dans la soirée de mardi, le véhicule de Shawn Kemp a été fracturé et de nombreux objets ont été volés, dont un iPhone » explique Scott Boatman, l’avocat de Shawn Kemp, dans un communiqué à ESPN. « Jeudi, M. Kemp a suivi son iPhone jusqu’à un véhicule occupé sur le parking d’un centre commercial à Tacoma. Lorsque M. Kemp s’est approché du véhicule pour tenter de récupérer les objets volés, les individus à l’intérieur du véhicule ont tiré sur M. Kemp, qui a riposté pour se défendre. Il ne s’agit pas d’une fusillade à bord d’une voiture, comme cela a été rapporté précédemment, et les actions de M. Kemp étaient raisonnables et légalement justifiées. M. Kemp a rencontré les forces de l’ordre sur place pour tenter de les aider dans cette affaire. »