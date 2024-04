Un nouveau coloris pour la New Balance Fresh Foam BB

New Balance tient la cadence avec la Fresh Foam BB qui en est déjà à son troisième coloris, dans un style assez « futuriste », qui colle bien avec la paire.

La tige ressort principalement en violet, complétée par une bande blanche et du noir à l’arrière. La languette apparaît en noir avec le logo de la marque en bleu ciel. L’ensemble repose sur une semelle intermédiaire oscillant entre bleu clair, blanc et gris translucide, et une semelle extérieure noire.

Sa sortie est prévue pour aujourd’hui au prix de 130 dollars.

(Via SneakerNews)

