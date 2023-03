La Nike Air Deldon 1, première chaussure signature d’Elena Delle Donne, a été un double événement. Déjà parce que les modèles signatures dédiées aux joueuses de basket sont encore rares, mais surtout par son design. Ce premier modèle se distingue en effet par son talon « rétractable », pour passer d’une version haute à une version plus « Low ».

Dévoilé en décembre, le coloris « Hoodie » est désormais disponible en France. On retrouve une tige en cuir et daim principalement orange, de la même couleur que le logo de la WNBA, avec le logo Nike (et son prolongement) ainsi que la semelle ressortant en blanc nacré.

Le modèle est disponible depuis le 7 mars dans le monde entier, vendu à 119,99 euros sur le site officiel de Nike France.

