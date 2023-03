Lonzo Ball obligé de se faire une nouvelle fois opérer du genou ?

Lonzo Ball ne jouera pas de la saison et comme l’avouait Billy Donovan récemment, la question de la suite de sa carrière est désormais forcément sur la table, alors qu’il n’a que 25 ans. Le meneur n’arrive ainsi pas à se remettre de ses opérations au genou gauche, et ESPN annonce qu’il pourrait encore devoir passer sur le billard !

Pour l’instant, rien n’est encore acté alors que l’ancien joueur des Lakers et des Pelicans multiplie les avis médicaux avec ses agents de Klutch Sports, mais il faut se décider vite s’il veut jouer la saison prochaine.

Une nouvelle procédure sur son genou réclamerait ainsi six nouveaux mois de récupération. S’il se fait opérer rapidement, et que cette intervention règle (enfin) ses problèmes, Lonzo Ball peut donc espérer être opérationnel pour le prochain « training camp » de son équipe, et ainsi finalement relancer sa carrière.

Ce serait évidemment une très bonne chose pour le grand frère de LaMelo Ball, mais également pour les Bulls, qui avaient misé 80 millions de dollars sur lui à l’été 2021. Lonzo Ball est encore sous contrat pour deux saisons, et il va toucher 20.5 millions de dollars en 2023/24 puis 21.4 millions en 2024/25 (avec une « player option »).