Déjà utilisé dans le tennis, le volley-ball ou encore le football, la technologie « Hawk-Eye » va arriver en NBA, et sera utilisée à partir de la saison 2023/24. C’est la conséquence directe de l’accord entre la ligue et Sony Sports, et grâce à des caméras placées tout au tour du terrain, cette technologie de précision va permettre de suivre en temps réel et en 3D les mouvements des joueurs et du ballon.

Selon ESPN, le Hawk-Eye va remplacer le système actuel qui fixait une localisation unique pour chaque joueur, et la NBA explique que « cela permettra d’améliorer l’arbitrage en augmentant la précision des coups de sifflet et la rapidité du jeu pour les saisons à venir, grâce à des décisions automatisées sur des actions telles qu’une sortie du balle ou un tir contré dans sa phase descendante ».

En clair, comme au football, l’arbitre sera informé en temps réel si un ballon est sorti ou si un tir est contré dans sa phase descendante, et il pourra siffler immédiatement. On imagine que cette technologie sera aussi utilisée pour juger si un pied a touché la ligne à 3-points au moment d’un tir.

La NBA ajoute que ce système apportera de nouvelles données aux équipes sur les déplacements des joueurs, et permettra de générer de nouvelles stats avancées.