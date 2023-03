La fierté de Paolo Banchero ? Avoir redonné une identité au Magic

Lentement mais sûrement, une nouvelle dynamique se met en place à Orlando. La venue de Jamahl Mosley a représenté la première pierre d’un nouveau projet dont Paolo Banchero, premier choix de la dernière Draft, est désormais la pierre angulaire.

Si le bilan du Magic n’est pas encore à la hauteur des ambitions de la franchise (27 victoires – 39 défaites), le groupe a multiplié les signes de progression, comme sa série de huit victoires en neuf matchs initiée il y a trois mois et marqué par deux succès consécutifs sur le parquet de Boston. En attendant de passer un jour au positif, Paolo Banchero est donc satisfait que le nom du Magic soir désormais à nouveau respecté.

« Ça a été une priorité pour moi toute ma vie. À chaque niveau, j’ai toujours voulu être compétitif. J’ai l’air d’un homme doux, mais dans ma tête, je veux gagner plus que tout. En venant ici, c’était la chose la plus importante. Nous étions en queue de peloton l’année dernière. Même avant mon arrivée, on ne pensait pas beaucoup de bien du Magic depuis l’arrivée de Dwight Howard. Je voulais mettre fin à cette image dès que possible », a-t-il déclaré. « En tant que groupe, on jouit d’un grand respect au sein de la ligue, parmi nos adversaires. Je parie que si vous posez la question à n’importe quelle équipe qui nous a affrontés, elle ne dira pas du tout que nous sommes une équipe facile à jouer. On pense qu’on peut gagner, qu’on peut battre n’importe qui dans la ligue ».

Des petites victoires qui préparent l’avenir

Les performances du Magic sont là pour en attester. Même si les temps sont un peu plus durs ces dernières semaines, il y a également eu un autre succès probant il y a un mois, face aux Nuggets de Nikola Jokic. Des victoires de ce genre contribuent à prévenir le reste de la ligue. Si on lève le pied face au Magic, on s’expose à être sanctionné.

« En tant que compétiteur, on ne veut jamais être considéré comme une équipe ou un joueur facile à battre. On veut être respecté dans la ligue. Mais ce n’est pas donné. Personne ne va nous donner ce respect. C’est donc à nous de le mériter chaque soir. Je pense que c’est ce qu’on a fait en remportant des victoires importantes », a-t-il ajouté. « Je ne dirais pas que des équipes nous ont sous-estimées. Depuis le break. Depuis la pause, je pense que toutes les équipes se sont concentrées face à nous. Mais il est certain qu’au début de la saison, des équipes nous ont pris à la légère. On le voyait à la façon dont on en battait certaines au début de notre série de sept ou huit victoires. Ils étaient léthargiques. Ou alors, quand on gagnait, ils faisaient une drôle de tête. Perdre contre le Magic ?! Ça commence lentement à disparaître. Les équipes ont réalisé à quel point on pouvait être bons ».

Le dernier match perdu face aux Bucks pourtant privés de Giannis Antetokounmpo a toutefois prouvé que le chemin était encore long. Paolo Banchero est encore un rookie et de nombreux jeunes joueurs cherchent aussi leurs marques à ses côtés. Il faudra encore du temps pour que le Magic retrouve les sommets.

Ça tombe bien, l’ancien de Duke se voit rester sur le long terme à Orlando.

« J’adore Orlando, la ville. Elle est ensoleillée. C’est calme, mais il y a beaucoup à faire avec Disney et tout le reste. Pouvoir apporter un titre à la franchise est l’objectif numéro un, pour moi et pour l’équipe. Évidemment, il faut des années d’échecs et de tentatives, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c’est un processus qui prendra cinq ou dix ans. Mais je pense qu’on apprend pour tout mettre en place. On y arrivera peut-être un peu plus vite ».