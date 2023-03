De retour à Boston, Jusuf Nurkic espère bien faire la différence pour Portland

Il s’était blessé le 1er février, après seulement quelques minutes à Memphis, au mollet gauche. On pourrait presque ajouter « définitivement » puisque Jusuf Nurkic avait été gêné par cette zone pendant plusieurs jours auparavant, l’obligeant notamment à quitter ses coéquipiers contre Utah, avant de souffler le match suivant face à Toronto.

Mais le mal était profond et malgré les efforts du joueur, après cette rencontre contre les Grizzlies, l’intérieur de Portland va rester bloqué à l’infirmerie pendant 14 matches et cinq semaines.

« Parfois, on prend un risque. Et au fond, tant qu’on peut jouer, ça va », remarque-t-il pour The Oregonian. « Croyez-moi, je voulais vraiment revenir, mais parfois, il faut écouter ce qu’on vous dit. »

Les Blazers ont été effectivement prudents avec l’ancien joueur de Denver. Même face aux nombreuses défaites (huit en son absence) et à sa frustration.

« C’est chiant. On pense toujours pouvoir faire la différence et je voulais rejouer. Mais je savais que ce n’était pas possible. C’était la solution la plus sûre. On est enfin au bout et je peux me concentrer ce qui arrive désormais. »

Un retour à point nommé pour les dernières semaines de compétition

Jusuf Nurkic a donc retrouvé les terrains à Boston, avec un petit match puisqu’il est encore géré minutieusement par le staff : 5 points et 6 rebonds en 17 minutes.

« J’étais un peu rouillé, mais mon mollet va bien. Je suis surtout irrité par mes minutes. C’est dur d’avoir du rythme car je ne joue pas longtemps. J’aurais aimé être davantage sur le terrain. Je suis vraiment impatient que ce temps de jeu limité disparaisse. »

Douzième de la conférence Ouest, Portland s’est incliné chez les finalistes 2022, mais la course pour le « play-in » est toujours d’actualité puisque New Orleans, dixième, n’est qu’à une victoire devant au classement. Le retour de Jusuf Nurkic tombe donc à pic pour les troupes de Chauncey Billups.

« On est évidemment heureux de le voir revenir. Il a été plutôt bon, un peu rouillé certes, mais sa présence dans la raquette change les choses pour nous », remarque le coach. « Cela va lui demander un peu de temps pour être dans le rythme, mais c’est bien qu’il soit de retour », confirme Jerami Grant. « Il est présent en attaque et capable de prendre des rebonds. C’est énorme pour nous. »